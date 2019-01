Fanget i systemet i Danmark

Walter Turnowsky Onsdag, 23. januar 2019 - 18:04

Et fremmed system, et andet sprog og en anderledes kultur. Det kan vi være svært at finde sit tilrette i Danmark, når man flytter dertil - især hvis man har behov for brug for hjælp fra social- eller sundhedssystemet.

Det har sygeplejerske Zille Karen Petersen oplevet på egen krop.

- Det kan være meget barskt og man bliver nemt meget ensom, når man skal prøve på at finde rundt i systemet, siger hun.

Derfor har hun nu taget initiativ til foreningen Mentor Immanuel, som har til formål at hjælpe grønlændere i Danmark, der føler sig utrygge eller blive modarbejdet af systemet. Foreningens medlemmer vil fungere som mentorer eller bisidder og hjælpe med at finde vej igennem systemet.

Da Zille Karen Petersen kom til Danmark i forbindelse med at hun tog en uddannelse som psykoterapeut oplevede hun, hvor stor kulturforskellen er - selv når man som hun taler flydende dansk.

Hjælp med breve og møder

Med hendes baggrund blev det naturligt for hende at hjælpe mennesker, der for alvor sidder fast i systemet. Hun har i den forbindelse set mennesker, der ikke fik hjælp ved udskrivelse fra sygehuset.

Andre er kørt fast på grund af manglende dansk-kundskaber, og har alligevel ikke fået sprogundervisning. En har følt sig presset til at skrive under på en frivillig fjernelse af børnene uden at forstå hvorfor - alkoholmisbrug var der i hvert tilfælde ikke tale om.

- Jeg har kunnet hjælpe med at skrive breve til kommunen, sende en sms eller ved at gå med til møder, fortæller Zille Karen Petersen.

Hun mener, at mange af misforståelserne og fejlvurderingerne bunder i kulturforskelle - eller i deciderede fordomme, som den om de fordrukne grønlændere.

- De fleste, der kommer til Danmark, klarer sig godt. Vi vil give en hjælpende hånd og være stemme for dem, der ikke gør. Hjælpen skal naturligvis komme på det sprog, den pågældende bedst forstår.

Bestyrelsen består ud over hende af andre med en sundhedsfaglig baggrund samt i øvrigt ressourcestærke mennesker.

Nedenfor kan du se en video, hvor Zille Karen Petersen forklarer om tankerne bage Mentor Immanuel: