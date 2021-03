Fanget i ingenmandsland

redaktionen Søndag, 21. marts 2021 - 09:30

For godt et år siden landede Enrico Mungcal Gali og Melchor Urbano Manicdo i Nuuk.

De to filippinere kom til Grønland i troen på, at de skulle arbejde på en café i hovedstaden. Et job, de havde set frem til, da deres familier i hjemlandet var afhængig af lønnen, de regnede med at kunne sende hjem, skriver avisen AG.

Imidlertid fik deres ophold i Nuuk hurtigt en ende, da de fik besked på, at deres job var i Tasiilaq. Ordren kom fra deres filippinske kontakt i Nuuk, en kvinde, som derefter sendte de to mænd til østkysten, hvor de begyndte at arbejde i cafeen Neriusaaq. Ifølge de to filippinere var det lange arbejdsdage på 12 timer og stort set ingen fridage.

Først efter to måneder fik de udbetalt løn, og de fortæller, at arbejdsgiveren tilbageholdt ret store beløb på 12.000 kroner, der på lønsedlen stod anført som ”forskud.”

Landsmænd hjalp

Sidst på året begyndte arbejdsgiveren i Tasiilaq at tale om, at deres papirer ikke var i orden, og at han derfor var nødt til at sende dem ud af landet. Han tilbageholdt deres løn for at kunne betale for flybilletterne, siger Enrico M. Gali og Melchor U. Manicdo til AG via en tolk.

Imidlertid tog de to filippinske immigranter kontakt til det filippinske lokalsamfund i Nuuk og bad om hjælp.

Her blev de anbefalet først at prøve at kontakte SIKs lokalafdeling i Tasiilaq for at høre, om der var hjælp at hente. Men på grund af tolkeproblemer lykkedes det ikke at finde en løsning. Dernæst gik de to mænd til politiet i Tasiilaq for at bede om hjælp. Men ordensmagten kunne heller ikke hjælpe, og i stedet blev det ved hjælp af en indsamling blandt filippinere i Nuuk, til en betalt flybillet fra Tasiilaq til Nuuk.

Lige nu sidder de to mænd på henholdsvis 40 og 30 år og venter i uvished.

