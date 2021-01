Fangere: Hvorfor en kvote i en udørken?

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. januar 2021 - 15:22

Emanuel Nûko fra Partii Naleraq har sendt et opråb på vegne af fangerne i Tasiilaq, der har svært ved at forstå, hvorfor man har tildelt Kangerlussuaq – et område mellem Tasiiulaq og Ittoqqortoormiiit – en kvote på 10 narhvaler.

- Det er en udørken, hvor ingen fangst sker, fastslår fangerne, der spørger Naalakkersuisut, hvorfor man har tildelt dette område en kvote.

Rettigheder fjernes

- Vi beklager stærkt, at man kun har tildelt 15 narhvaler og vi mener i den forbindelse, at Naalakkersuisut skader og fjerner den oprindelige befolknings rettigheder. Fangerne selv har fra de forskellige formænd for fangerne overfor Naalakkersuisut bedt om 70 narhvaler og som minimum en kvote på 40 narhvaler, og de håber virkelig, at Naalakkersuisut vil efterkomme deres ønske i sidste ende, lyder det i en pressemeddelelse.

- Nu har der været kvoter på fangstdyrene i 22 år, og det er på tide, at man respekterer fangernes viden og lytter til deres udmeldinger. Det må nemlig være nok med alle disse begrænsninger, og endda må man gå så vidt helt at ophæve kvoterne på narhvalerne, det må være nok nu, hvor kvoterne stiger og stiger og antallet af fangstdyr begrænses mere og mere, skriver Partii Naleraq-politikeren.

Ekko

Kravet om større narhvalkvoter til Tasiilaq-fangerne lyder som et ekko af det krav, som Partii Naleraqs lokalafdeling udsendte for knap et år siden den 10. januar. Dengang krævede fangerne også en forhøjelse af kvoten:

Fangerne mener i 2021-opråbet, at en hård vinter vil blive særdeles udfordrende for den østlige del af landet, hvor fangerne ikke har mulighed for at oppebære en indkomst på grund af storisen. Derfor lyder kravet at Kangerlussuaq-kvoten skal overføres til Tasiilaq-området for at give mening.

Truet af udryddelse

Hvis det stod til narhvals-eksperterne i Naturinstituttet, så burde der slet ikke fanges narhvaler på østkysten, idet biologerne mener, at de forskellige bestande er truet af udryddelse. En anbefaling, som Naalakkersuisut har valgt at overhøre.

