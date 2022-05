Fanger efter vådeskudsulykke: Godt det kun var min hånd

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 30. maj 2022 - 17:46

Søndag aften var den 28-årige fisker og fanger Aqqalooraq Isaksen sammen med en ven på jagt efter klapmyds, da han lige pludseligt blev ramt af skud i sin hånd.

Han befinder sig nu på sygehuset i Nanortalik, og venter på at tage til Nuuk for at blive opereret.

- Vi var i jollen, og så en klapmyds, der var på isen. Da vi så lige så stille var på vej frem mod den, hørte vi skud fra vores venstre side. Projektilet ramte først vandet, men så sprang kuglen op og ramte min venstre hånd. Jeg havde min hånd på rattet, da jeg blev ramt. Jeg fik en slem forskrækkelse, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Søgte hjælp fra radio

Over VHS-radioen søgte de hjælp og der kom en anden jolle til og hjalp med situationen.

- Det var en forfærdelig følelse, og jeg havde så ondt i min venstre hånd. Jeg har været til rigtig mange klapmyds-jagt, og aldrig har oplevet noget lignende. Jeg er så taknemmelig over, at det "kun" gik ud over min ene hånd. Tanken om, hvad der ville have sket er, hvis nu vores vinkel var lidt anderledes, så kunne jeg have blevet ramt i maven, siger en lettet Aqqalooraq Isaksen.

Værktøjer til hverdag

På grund af tåge er hans rejse til Nuuk for at blive opereret forsinket. Det betyder han først skal overnatte både i Qaqortoq og Narsarsuaq, før han bliver bragt til Sana.

- Min hånd gør rigtig ondt, især under mine fingre, der hvor jeg blev ramt. Jeg håber på, at jeg ikke vil miste mine fingre, da de er mine værktøjer til hverdag. Men lægen sagde, at de ikke vil blive amputeret, så vi vil se, hvad der sker, når jeg er blevet opereret, lyder det fra Aqqalooraq Isaksen.