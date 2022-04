Jeg fandt min rette hylde

Redaktionen Torsdag, 28. april 2022 - 10:59

- Min historie er lige så mærkelig som mange andres.

Heidi Schermer fortæller til avisen AG om sit første møde med Grønland på en telefon fra Kangerlussuaq, hvor hun arbejder som stationsleder i Air Greenland.

Det var et job som turistguide, der bragte Heidi i et fly hertil i sommeren 2000. Hun vidste ikke meget mere om Grønland, end hvad hun kunne læse sig til ombord på atlantmaskinen.

- Jeg var simpelt hen så bange for, at turisterne skulle spørge mig om noget, for jeg var i et land jeg aldrig havde besøgt før. Det var sådan lidt ”tjuhej vilde dyr,” at jeg kom afsted, fortæller Heidi Schermer.

Det var ikke fordi hun havde en længsel efter Grønland, at hun landede her, som nybagt student. Mange af hendes studenterkammerater havde rejst til Østen og kom hjem med de samme historier. Heidi ville noget andet. Et par kammerater havde været i Kangerlussuaq, og hun talte med deres chef, hvorefter hendes job som guide kom i stand i form af en delestilling mellem Profil Rejser og daværende Team Arctic.

Udgangspunktet for hendes ansættelse var et halvt år. Da kontrakten udløb blev hun spurgt om hun ville have en heltidsansættelse.

Heidi sagde ja, men regnede ikke med at blive mere end et års tid.

- Jeg ville arbejde et års tid og så ville jeg hjem og læse. Jeg skulle forbedre mine karakterer, så jeg kunne læse antropologi, siger Heidi, der imidlertid fandt ud af, at Kangerlussuaq kunne noget.

