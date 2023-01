Familieseminar i Nuuk: Oplæg fra ildsjæle og voksne med egne erfaringer

Merete Lindstrøm Tirsdag, 10. januar 2023 - 13:04

Mandag har Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen skudt konferencen ’Fremtidens Familier – Trygge, aktive og kærlige’ i gang med en tale, hvor hun blandt andet påpeger, at det er på tide, at vi indser, at det har konsekvenser for hele samfundet, når der er problemer i familier.

- Det er på tide, at vi i fællesskab sætter ind overfor roden til problemerne, og på den måde sikrer et godt og solidt fundament at bygge vores samfund på. Kun ved at bringe problemerne frem i dagens lys, kan vi forstå omfanget af dem, og handle derpå, lød det fra naalakkersuisoq.

Af udfordringer der behandles på konferencen nævnes at for mange børn og unge bliver anbragt udenfor hjemmet, for mange børn og unge begår selvmord, for mange børn og unge oplever vold på nært hold og at alt for mange børn og unge vokser op i familier med alkoholrelaterede problemer.

Forsker satte egne oplevelser i spil

En af mandagens talere var forsker ved Center for Folkesundhed, Naja Carina Steenholdt, som gav en personlig skildring af sit barndoms- og ungdomsliv, som var præget af omsorgssvigt, vold, overgreb og misbrug.

Det havde hun en helt klar grund til at gøre, fortæller hun til Sermitsiaq.AG efterfølgende.

- Min motivation er, at tusindvis af børn lige nu lever udsatte liv, med vold, misbrug og alkohol på nært hold. Jeg føler, at jeg er nødt til at være talerør for dem, der ikke har en stemme selv. Det er vigtigt, at nogen kan fortælle, hvordan det er at være der, hvor man ikke kan få hjælp, ikke bliver lyttet til og hvor man føler sig værdiløs, siger hun og tilføjer:

- Hvis min historie kommer som et chok for nogen af dem i salen, så har de sovet i timen.

Det fik hun også sagt højt under sin tale, og det gav god respons hos deltagerne, fortæller hun.

- Jeg tror, flere var lidt chokeret men mange nikkede også genkendende til min historie, som de også ser hos børn, de arbejde med hver dag.

Skal tage udgangspunkt i dem det handler

Hun påpeger, at debatten og seminaret skal starte med det vigtigste.

- Vores arbejde skal tage udgangspunkt i dem, det handler om. Ikke i økonomi eller hvad der lige passer ind i det politiske program.

Tirsdag fortsætter seminaret, blandt andet med et oplæg fra en ildsjæl, Lars Møller, der for nylig modtog MIO´s pris for sin indsats for forebyggelse af selvmord.

Børnetalsmanden, Aviâja Egede Lynge, indtager også talerstolen, og holder oplæg om Qamani – som er de unges egne anbefalinger til forebyggelse af selvmord.

Formålet med seminaret er, at der sættes en fælles retning for, hvordan de centrale aktører på tværs kan arbejde for at opnå trygge, aktive og kærlige familier i fremtiden.



Seminaret “Fremtidens Familier - trygge, aktive og kærlige” fortsætter frem til onsdag.