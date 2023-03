Familiefirma slår igen rekord

Redaktionen Fredag, 31. marts 2023 - 09:50

Sikuaq Trawl A/S nåede i 2022 et overskud efter skat på 64 millioner kroner. Det var cirka 20 millioner kroner mere end året før. Dermed overgår resultatet sidste år selskabets hidtidige rekorder. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Omsætningen i aktieselskabet med bopæl i Nuuk, blev på knapt 339 millioner kroner sidste år mod knapt 277 millioner kroner i 2021.

Oplysningerne fremgår af Det centrale Virksomhedsregister, CVR-registret, i den danske Erhvervsstyrelse.

- Det er korrekt, at resultatet for 2022 nok er det bedste, der er præsteret i selskabets historie. Det er der flere årsager til, blandt andet stigende priser på rejer gennem regnskabsåret. Herud har der været et godt fiskeri. Makrelfiskeriet var under niveau fra tidligere år. Det gode resultat er derfor primært drevet af rejefiskeriet, siger Loui Stoltenberg Sørensen administrationschef i Sikuaq Trawl, til Sermitsiaq.

Ledelsen venter et resultat i år, der er under niveauet for sidste år. Den primære årsag er, at Sikuaq Trawl venter væsentlig lavere kvoter i år.

