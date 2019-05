Familiedag i Fredericia skal bygge bro

Walter Turnowsky Torsdag, 16. maj 2019 - 06:57

Det blev straks til en succes, da Fællesforeningen Inuit for to år siden indstiftede en familiedag til at formidle grønlandsk kultur.

Lørdag, 25. maj bliver dagen holdt igen - og i lighed med sidste år kommer det til at foregå i Madsby Legepark i Fredericia.

Der vil være workshops hvor man selv kan fremstille ting i ben, skind eller perler.

En hele perlerække af de grønlandske kor i Danmark dukker op, ligesom der vil være trommedans og dans i øvrigt. Derudover er scenen fri for alle, der ønsker at fremføre en sang eller to - både på grønlandsk og på danske.

Man vil kunne deltage i grønlandske lege, ligesom der vil være grønlandske og danske lækkerier.