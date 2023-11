Familie til masseskyder i Maine havde advaret myndigheder

Ritzaus Bureau Tirsdag, 31. oktober 2023 - 08:09

Fem måneder inden et medlem af det amerikanske hærs reservestyrke skød og dræbte 18 personer på en bowlinghal og en bar i Maine, kontaktede hans familie den lokale sherif for at sige, at hans mentale helbred var forværret.

De fortalte også, at manden, den nu afdøde Robert Card, havde adgang til mindst ti skydevåben.

I september efterspurgte den afdeling af reserven, som Card hørte til, også et "sundhedstjek" af Card.

Det oplyser sheriffen i Sagadahoc County Joel Merry i en udtalelse mandag.

Havde truet med at skyde

Reserveenheden oplyste, at 40-årige Card havde sagt, at han "hørte stemmer", der plagede ham med beskyldninger om pædofili, og at han havde en lille penis.

Han havde ifølge en hændelsesrapport fra sheriffens kontor også truet med at skyde på enhedens militærfacilitet.

Mindst en soldat, der havde en relation til Card, sagde til sine overordnede, at måden, som Card talte og opførte sig på, var så alarmerende, at han frygtede, at "Card ville bryde samen og begå et masseskyderi", fremgår det af en e-mail fra militærreserven, som det lokale politi har fremlagt.

25. oktober dræbte Card 18 og sårede 13 på en bar og i en bowlinghal i byen Lewiston i Maine.

Havde skudt sig selv

Det masseskyderi er det tiende mest dødelige i USA.

Efter en to dage lang menneskejagt fandt politiet Card død med et skudsår, som han havde påført sig selv, på hans tidligere arbejdsplads.

Myndigheder har sagt, at Card blev indlagt på et psykiatrisk behandlingssted i juli, hvor han var i to uger.

I udtalelsen fra sheriffens kontor lyder det, at det blev besluttet ikke at tage kontakt til Card, efter at hans teenagesøn og ekskone udtrykte deres bekymringer 3. maj.

Forsikrede om at Card ville få hjælp

I henvendelsen lød det, at Cards vrede og paranoia var forværret, efter at han i februar havde fået et høreapparat.

I stedet kontaktede sheriffen Cards militærenhed og satte dem i kontakt med Cards familie.

Embedsfolk i enheden "forsikrede vores kontor om, at de ville sikre, at Card fik lægehjælp", lyder det fra sheriffen i udtalelsen.