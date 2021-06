Den falske valghistorie: Jeg overvejer Pressenævnet

Redaktionen Tirsdag, 22. juni 2021 - 17:46

Forleden meddelte nyhedsredaktør Ulla Østergaard, at hun havde valgt at fratræde sin stilling på TV2. Men kritikken brager fortsat løs fra alle sider mod tv-stationen, der nok vil undskylde, men ikke afsløre, hvem der var kilde til en fejlagtig historie, der anklagede Múte B. Egede for at have svigtet sin habilitet og deltaget i politiske beslutninger, der kunne give ham økonomisk fordel, skriver avisen AG.

En historie, der blev bragt få dage før valget, og som Ulla Østergaard pressede til offentliggørelse, selv om Múte B. Egede ikke forinden fik mulighed for at kommentere den dækningsløse historie.

- Jeg overvejer at indbringe sagen for Pressenævnet i Danmark. Der er flere beskyldninger, som jeg mener, TV2 fortsat har et forklaringsproblem med. Hvorfor bragte de historien, når blandt andet Transparency Greeland havde advaret om oplysningernes rigtighed. Hvor var alarmklokken?

- Jeg var også et langt forløb igennem, før jeg fik et dementi. Det var som at tale til en mur. Det virkede som om, alt var lås fast på forhånd. Der var ingen dialog, selv om artiklen var forkert. Det var først, da jeg nævnte muligheden for at gå til andre medier, at der kom bevægelse, siger Múte B. Egede til AG, der hverken modtog sms eller mails fra TV2, som ellers har hævdet, at de havde forsøgt at få en kommentar fra IA-formanden.

Læs hele artiklen i ugens AG: