Falsk alarm: Sirener aktiveret ved uheld i Sisimiut

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 13. december 2019 - 09:34

Borgere i Sisimiut fik sig sandsynligvis en forskrækkelse i går aftes klokken 20:13, da sirenernes høje lyd kunne høres over hele byen.

Brandvæsenet i Qeqqata Kommunia maner i en pressemeddelelse til ro, og forklarer, at det skete ved et uheld.

- Det drejer sig om teknisk uheld. Vi er fuld i gang med at finde årsagen til teknisk uheld, så det ikke gentager sig i fremtiden, lyder det i en pressemeddelelse.

Ring ikke – lyt radio

Under alarmen var der flere borgere, der ringede til brandstationen for at vide, hvad der foregik. Områdeleder i brandvæsenet Poul Olsen opfordrer borgere i stedet om ikke at ringe ind, når sirenerne lyder.

- Ved aktivering af sirene varsling ringede folk til brandstation konstant. Vi vil venligst opfordre personer til at lad være med at ringe til brandstationen.

- Ved sirene varsling, skal man gå inde og tænde for radio for yderligere oplysninger. Vi kan også oplyse at Qeqqata Kommunia Qatserisartut har en Facebook side, hvor man kan hente aktuelle oplysninger, lyder det fra Poul Olsen.