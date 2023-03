Falsk alarm: Nødraketter affyret ved Qaqortoq

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. marts 2023 - 08:46

Kl. 17.42 torsdag fik politiet en anmeldelse om, at en rød nødraket var blevet observeret ved Qaqortoq.

Lidt senere indløb en melding fra Arktisk Kommando, da havde et skib omkring fire sømil fra byen. Fra skibet havde besætningen observeret yderligere en nødraket.

Det fortæller vagtchef Bjørn Bjerregaard til Sermitsiaq.AG.

Vagtchefen fortæller, at en patrulje blev sendt ud i retning af hvor raketterne var observeret, og her viste det sig, at der var tale om falsk alarm.

- Der blev fundet tre afskudte raketter på en parkeringsplads, så det viste sig, at der var tale om ulovlig alarmering, siger Bjørn Bjerregaard.

Vagtchefen understreger, at det er ulovligt at sende nødraketter op uden grund. Man risikerer at myndighederne sætter en stor eftersøgning i gang uden grund.

Politiet har indtil videre ikke fundet ud, hvem der har affyret raketterne.