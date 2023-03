Faldulykke på Ukkusissaq: Mand endt i skadestuen

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 07. marts 2023 - 09:45

En stille eftermiddagstur op til bjerget Ukkusissaq (Store Malene) mandag den 6. marts endte for en af personerne i skadestuen.

En mand faldt fra toppen af Ukkusissaq, og havde derfor brug for hjælp til at komme ned. Grønlands Politi modtog anmeldelsen om hændelsen omkring klokken halv fem mandag og oplyser, at manden ikke faldt langt, men var kommet til skade under faldet.

- En gruppe på fire personer var kommet i vanskeligheder på toppen af bjerget, og de ville vide, om der kunne komme hjælp op, da en mand var faldet ned og kommet til skade. Men det er svært for myndigheder at komme op og hjælpe til i disse forhold, siger vagtchef Palle Augustinussen til Sermitsiaq.AG.

Opfordrer til påpasselighed

Vagtchefen oplyser, at det lykkedes for gruppen selv at komme ned fra Ukkusissaq, og at den tilskadekomne mand blev kørt til skadestuen umiddelbart efter.

De seneste dages varme har skabt flere glatte steder i Nuuks natur. Og nu, hvor frosten er ved at vende tilbage, er store dele af ruten i Ukkusissaq glat. Derfor opfordrer politiet om at være påpasselige, hvis de skal færdes i naturen.

- Det er måske ikke så smart at komme op til Ukkusissaq, når vejrforholdene er sådan som det er nu. Vi opfordrer borgere til at være påpasselige, når de færdes i naturen, især fordi det er svært for myndigheden at komme til stederne, hvis uheldet sker, siger vagtchefen.