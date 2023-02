Fald i kriminalitet: 400 færre anmeldelser - men fortsat alvorlige problemer

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. februar 2023 - 14:47

Der er glædeligt nyt i ordensmagtens opgørelse over anmeldte forbrydelser i 2022. Politiets årsstatistik viser nemlig et fald i antallet af anmeldelser på omkring 400.

Politiet skriver i en pressemeddelelse, at det er andet år i træk, at anmeldelsestallet falder, og det er en positiv tendens, hvilket glæder politidirektør Bjørn Tegner Bay. Han ser dog også på tallene med bekymring:

- Vi skal naturligvis glæde os over, at det går i den rigtige retning, og den tendens, håber jeg, fortsætter. Vi skal bare også huske, at faldet sker på baggrund af nogle foruroligende høje tal, som afspejler, at der stadig er nogle alvorlige samfundsproblemer, der skal tages hånd om, udtaler politidirektøren.

Grønlands Politis årsstatistik 2022

Mindre stigning i overgreb på børn

Politiet hæfter sig ved, at antallet af voldstilfælde er faldet med 19 procent. I 2022 blev der anmeldt 1.090 tilfælde af vold, mens tallet det foregående år lød på 1.348, står der i statistikken.

Det understreges dog, at tallet for voldstilfælde er fire gange højere end i Danmark og ti gange højere end på Færøerne målt pr. indbygger.

Grønlands Politis årsstatistik 2022

Med hensyn til seksuelle overgreb er antallet stabil, men der er sket en mindre stigning i overgreb begået mod børn:

- Jeg ville jo allerhelst, at tallet var nul, men sådan er realiteterne desværre ikke. Med det sagt så er det vores klare indtryk, at der reelt ikke sker flere overgreb mod børn, men at stigningen er et udtryk for at flere anmelder det, siger Bjørn Tegner Bay.

Betragtelig stigning i narkokriminalitet

Han henviser til, at politiet sammen med samarbejdspartnere har brugt mange kræfter de senere år på at oplyse børn og voksne om, at man skal anmelde overgreb, og hvordan man gør det.

På narkotikaområdet har politiet dog oplevet en stor stigning:

- De narkotikarelaterede lovovertrædelser steg til det højeste anmeldelsestal gennem mere end 20 år. 584 gange har vi registreret en narkotikarelateret lovovertrædelse, og vi har sammen med toldvæsenet i alt beslaglagt 129,68 kilo hash, står der i årsstatistikken.