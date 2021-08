FAKTA: Sådan ser rejsevejledningen ud

Ritzaus Bureau Mandag, 02. august 2021 - 07:40

Her er fakta over den senest opdaterede rejsevejledning for lande i EU/Schengen og Storbritannien, der trådte i kraft lørdag klokken 16: Albanien: Gul. Belgien: Gul - med undtagelse af Vallonien, der er grøn. Bosnien-Hercegovina: Gul. Bulgarien: Grøn. Cypern: Gul. Estland: Grøn. Finland: Skraveret orange på grund af indrejserestriktioner. Frankrig: Gul - med undtagelse af Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté og Hauts-de-France, der er grønne. Grækenland: Gul - med undtagelse af regionen Thrakien, der er grøn. Holland: Gul. Irland: Gul. Island: Skraveret orange. Italien: Grøn. Kosovo: Gul. Kroatien: Grøn. Letland: Skraveret orange. Liechtenstein: Grøn. Litauen: Skraveret orange. Luxembourg: Gul. Malta: Orange. Moldova: Gul. Montenegro: Gul. Nordmakedonien: Gul. Norge: Skraveret orange. Polen: Grøn. Portugal: Gul. Rumænien: Grøn. San Marino: Gul. Serbien: Gul. Schweiz: Grøn - med undtagelse af Genève, der er gul. Slovakiet: Skraveret orange. Slovenien: Grøn. Spanien: Gul. Storbritannien: Rød - med undtagelse af Wales og Isle of Man, der er orange. Sverige: Grøn. Tjekkiet: Grøn. Tyskland: Grøn. Ukraine: Gul. Ungarn: Grøn. Østrig: Grøn. Kilde: Udenrigsministeriet.

Mandag tillader England igen folk at rejse ind fra Schengen og USA. Men selv om englænderne åbner grænsen, er England stadig et af de lande, det danske udenrigsministerium råder til, at man holder sig fra.

Selv om flere og flere bliver vaccineret, og coronavirusset er aftagende i flere lande, er der nemlig fortsat en del rejserestriktioner, som man som borger i Rigsfællesskabet skal have styr på, hvis man vil ud at rejse.

De danske myndigheder inddeler verdens lande og regioner i fire kategorier, grøn, gul, orange og rød. Rejsevejledningen opdateres hver fredag.

For lande, der er grønne på ministeriets kort, er der ingen restriktioner.

Er et land gult, betyder det, at man uden restriktioner kan rejse dertil, men at man skal være ekstra forsigtig og tage en test, når man kommer hjem.

Er et land orange, fraråder Danmark ikke-nødvendige rejser dertil.

Er landet rødt, frarådes alle rejser til landet.

Derudover har Udenrigsministeriet farven skraveret orange, som gælder lande, der har særlige restriktioner ved indrejse for danske rejsende. Det er altså ikke høje smittetal, som afholder dem fra at være åbne.

Der gælder forskellige regler for test før hjemrejsen samt test og isolation efter hjemkomst alt efter landets farve. Generelt er reglerne mere lempelige, hvis man er vaccineret eller tidligere smittet. Det gælder dog ikke for røde lande.

Reglerne kan ses på coronasmitte.dk.