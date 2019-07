Fakta om asiatisk arbejdskraft i Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. juli 2019 - 16:12

I 2018 bosatte 298 asiatere sig i Grønland, fordi der var brug for deres arbejdskraft. I år er antallet kun nået op på 62. Holder denne tendens for resten af året er der tale om en væsentlig tilbagegang.

Stribe spørgsmål

IA-politikeren Sofia Geisler har stillet en stribe paragraf 37 spørgsmål om de asiatiske borgere her i landet. Naalakkersuisoq for Erhverv Erik Jensen er netop kommet med sine svar, som vi har valgt at bringe herunder i uredigeret form.

Vil Naalakkersuisut oplyse, hvor mange af de udefrakommende ikke-danske statsborgere, og som kommer fra de Asiatiske lande, er kommet til Grønland på grund af mangel på arbejdskraft i årene 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/d.d?

Svar:

2015: 78

2016: 184

2017: 190

2018: 298

2019: 62

Vil Naalakkersuisut oplyse, hvor mange af de udefrakommende ikke-danske statsborgere, og som kommer fra de Asiatiske lande, er kommet til Grønland på grund af indgåelse af ægteskab med herboende indbygger som kommer fra de Asiatiske lande i årene 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/d.d?

Svar:

2015: 14

2016: 9

2017: 3

2018: 7

2019: 2

Vil Naalakkersuisut oplyse, hvor mange af de udefrakommende ikke-danske statsborgere, og som kommer fra de Asiatiske lande, er kommet til Grønland på grund af familiesammenføring med herboende indbygger som kommer fra de Asiatiske lande i årene 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/d.d?

Svar:

2015: 11

2016: 45

2017: 30

2018: 52

2019: 8

Vil Naalakkersuisut oplyse, hvilke erhverv, der typisk efterspørger arbejdskraft fra de Asiatiske lande?

Svar: Det har i de sidste mange år primært været hotel-, restaurations- og rengøringsbranchen, der har efterspurgt arbejdskraft fra de asiatiske lande. Dog har der i de sidste år været en markant stigning i efterspørgslen arbejdskraft fra de asiatiske lande fra fiskeindustrien.

Vil Naalakkersuisut oplyse, om Naalakkersuisut har kendskab til om herboende lokal arbejdskraft, der ellers passer deres arbejde trofast, er blevet af- skediget / sagt op på grund af brug af arbejdskraft fra de Asiatiske lande?

Svar: Dette har Naalakkersuisut ingen oplysninger om. Til almindelig information kan jeg oplyse, at opholds- og arbejdstilladelse til udefrakommende arbejdskraft kun gives såfremt kommunerne ikke kan anvise lokal arbejdskraft, jævnfør Inatsisartut loven.

Vil Naalakkersuisut oplyse, om Naalakkersuisut har fokus på eller igangsat initiativer til, at herboende lokal arbejdskraft, der passer deres arbejde trofast, ikke bliver ramt af brug af arbejdskraft fra de Asiatiske lande?

Svar: Som et eksempel har Naalakkersuisut fra 2019 åbnet op for, at unge fra 18 år kan deltage i PKU-kurser (mod 25 års grænsen før), så de hurtigst muligt kan opkvalificeres til at kunne tage jobs i de brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Ligeledes har Naalakkersuisut fordoblet bevillingen til mobilitetsfremmende ydelser, for at kunne flytte den ledige arbejdskraft, til steder med mangel på arbejdskraft, og på denne måde vil Naalakkersuisut minimere antallet af udefrakommende arbejdskraft.