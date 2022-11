Fagforeningsstrid i lys lue: Retssekretærerne kæmper for at slippe ud af SIK

Merete Lindstrøm Onsdag, 09. november 2022 - 11:45

46 ansatte ved retterne i Grønland har tilbage i marts sendt et brev til SIK om, at de ønsker, at SIK overgiver forhandlingsretten på deres overenskomst til AK.

Det gør de af flere årsager. De mener først og fremmest ikke deres løn og arbejdsvilkår, som er fastsat af overenskomsten, er gode nok. Men SIK´s formand Jess G. Berthelsen har sammen med bestyrelsen valgt at afvise ønsket.

- Vi har kæmpet for overenskomster på området i mange år, så selvfølgelig vil vi ikke bare afgive området, siger fagforeningsbossen til Sermitsiaq.AG.

Der er desuden ingen ferie frirejse i overenskomsten i modsætning til hos AK’s medlemmer, der arbejder på lignende områder. Derudover så føler retssekretærer og tolke i retterne i Grønland ikke noget samhørighed med de andre medlemmer i SIK. De mener, der er mere faglig sparring med AK’s medlemmer.

Det er ikke alle på området der ønsker at skifte

I første omgang afviste SIK blandt andet ønsket med, at der er en såkaldt grænsedragningsaftale medlem de to fagforeninger på området. Det betyder, at der er indgået aftale om, hvilken fagforening der dækker en given faggruppe. Men det viste sig hurtigt at være forkert, hvilket SIK selv oplyste tillidsfolkene om efterfølgende.

Et andet argument fra SIK, som fortsat er en stor del af deres afslag om at opgive forhandlingsretten handler om, at der er omkring 70 medlemmer på den overenskomst hos SIK, som retssekretærerne hører under.

Dermed er det kun omkring halvdelen, der ønsker at skifte fagforening, påpeger SIK. Tolkene i retterne, som er medunderskrivere på ønsket om at komme ud af SIK, hører til under en helt anden overenskomst, oplyser SIK.

Vent og se

Og så har SIK bedt sine utilfredse medlemmer om at slå kold vand i blodet og afvente resultatet af de igangværende forhandlinger.

Der er nemlig for nyligt indgået aftale med Selvstyret på SIK, overenskomstområder, og det kommer til at smitte af på restssekretærerne, understreger Jess G. Berthelsen overfor Sermitsiaq.AG.

Det er nemlig normal kutyme, at statens ansatte får samme lønforbedringer som Selvstyrets på HK-området. Historisk set så har SIK fordelt de 1,6 milliarder kroner, der er til hele SIK´s område, ligeligt mellem faggrupperne på kroner øre.

- Det har vi gjort med den begrundelse at en liter mælk og et pund kaffe koster det samme uanset hvem man er, siger Jess G. Berthelsen.

Skifter strategi

Men den strategi har givet bagslag erkender han.

- Det betyder at vores medlemmer på HK-overenskomst halter bagud, når det gælder løn, så det skal vi have gjort noget ved.

Derfor har SIK på sin seneste kongres besluttet at flere penge skal gå til at give et lønløft til faglærte denne gang.

Det betyder, at man vil gå efter en lønstigning på statens ansætte på området på mere end 8 procent samt forsøge at få en feriefrirejse med, understreger Jess G. Berthelsen. Hvis det lykkes vil retssikretærerne komme på lønniveau med AK medlemmer på området eller over.

Men det gør ingen forskel, påpeger tillidsfolkene i Retten i Grønland, som altså fortsat ønsker at skifte til AK.