Fagforenings-boss før generalforsamling i Siumut: Velfærd før selvstændighed

Redaktionen Onsdag, 26. juli 2023 - 13:20

Der skal gang i økonomien, sundhedsvæsenet skal have et gevaldigt løft, folkeskolen og uddannelserne skal have et tiltrængt serviceeftersyn, og frem for alt skal levestandarden for almindelige lønmodtagere være markant bedre.

Det siger forbundsformand Jess G. Berthelsen, SIK, forud for Siumuts generalforsamling, der finder sted i Qasigiannguit i weekenden, skriver avisen AG.

Jess G. Berthelsen, der er mangeårigt medlem af Siumut, advarer om, at partiet begår en alvorlig fejl, hvis generalforsamlingen bliver brugt til lange debatter om Grønlands selvstændighed. I stedet bør generalforsamlingen lægge vægt på at finde løsninger på de aktuelle hverdagsproblemer for de – ofte lavt lønnede – almindelige lønmodtagere, børnene, de unge og de ældre.

- Selvom Grønland har klaret sig pænt igennem de seneste års kriser, har mange borgere det hårdt. Som fagforeningsmand har jeg almindelige menneskers problemer inde på livet hver eneste dag; de handler om smør på brødet, tag over hovedet og en løn til at leve af, understreger Jess G. Berthelsen overfor AG.

- Det nytter ikke noget at tale om selvstændighed, før vi har økonomien på plads – både samfundsøkonomien og den enkelte borgers økonomiske vilkår. Økonomien skal være på plads, før vi kan tage det store spring. Jeg er helt enig i perspektivet, men hvis vi ikke koncentrerer os om at løse de dagsaktuelle problemer, fjerner vi fundamentet for selvstændighed, siger SIK-formanden.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: