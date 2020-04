Fagforening om lønhop: Det er svært at finde ord

Thomas Munk Veirum Mandag, 06. april 2020 - 16:19

Mandag middag præsenterede justitsministeren og de to grønlandske folketingsmedlemmer en aftale, der løfter anstaltsbetjentenes løn, så den kommer på niveau med en dansk fængselsbetjent i Københavnsområdet.

Det glæder Fængselsforbundet, som organiserer danske fængselsbetjente og grønlandske anstaltsbetjente:

- Det er jo næsten ikke til at finde ord for, hvor glædeligt det er. Det har været en mærkesag for os, og nu er det lykkes at få noget igennem, lyder det fra en glad Bo Yde Sørensen, formand i Fængselsforbundet.

Forhandlinger en bagtatel

Der mangler fortsat nogle forhandlinger mellem de faglige organisationer, men det er en mindre ting, slår Bo Yde Sørensen fast:

- Det får vi også på plads. Nu er pengene der, og de er låst til anstaltsbetjentene. Den løn, som vores kolleger har arbejdet for i Grønland, er simpelthen ikke rimelig. Det er jo åbenlyst også derfor, at man har haft svært ved at rekruttere til anstalten i Nuuk, siger han.

Og netop i Nuuk er direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja Nathanielsen, også meget tilfreds med dagens aftale:

- Der er bare helt fantastisk. Det er sådan en god anerkendelse af det arbejde, der udføres. Det er meget positivt, at der kommer en bred politisk anerkendelse af arbejdet i anstalterne, siger Naaja H. Nathanielsen.

Forhåbentlig nemmere at rekruttere

Hun håber også, at det bliver lettere at ansætte mandskab efter, at lønnen har fået et løft:

Direktør i Kriminalforsorgen, Naaja H. Nathanielsen, håber på bedre rekruttering af anstaltsbetjente.

- Jeg forventer i hvert fald, at det bliver lettere at fastholde medarbejderne. Jeg håber, det også betyder noget for rekrutteringen, at vi både kan sige, at vi har en spændende arbejdsplads, og også at vi giver en god løn, siger Naaja H. Nathanielsen.

Aftalen gælder for de næste fire år, hvor der er afsat 38 millioner kroner i alt. Hvis anstaltsbetjentene skal have det samme i løn som deres danske kolleger, skal de stige omkring 5.000 kroner om måneden i løn ifølge Bo Yde Sørensen.

Selvom der ikke er afsat penge til lønløft efter 2023, så kan fagforeningsformanden ikke forestille sig, at man sætter lønnen ned igen efter 2023.

- Jeg har en klar forventning om, at vi får det på plads med en permanent ordning. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at nogen vil være med til at gå tilbage igen, siger Bo Yde Sørensen.