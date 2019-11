Fagforening frygter flere fejl på sygehusene

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 07. november 2019 - 12:48

Sundhedskartellet PPK udtrykker bekymring for flere fejl i forløb for patienter. Paraplyorganisationen har igennem tiden fået henvendelser fra medlemmer, der oplyser, at registrering af utilsigtede hændelser nedprioriteres på grund af travlhed.

- Vi er bekymrede for, at kortsigtet tankegang og mangelfuld planlægning nu vil betyde flere fejl på sygehusene. Jeg har fået fortalt fra flere ansatte i sundhedsvæsenet uafhængigt af hinanden, at de bliver bedt om at ignorere rutinen for registrering af utilsigtede hændelser, forklarer Ken Jensen i en pressemeddelelse.

Til Sermitsiaq.AG fortæller formanden, at utilsigtede hændelser kan være alt fra en lille fejl i behandling af patienter eller decideret en forglemmelse af en patient, så patienten ikke når til destinationen til en videre behandling.

Dyrt for samfundet

- Sådanne fejl er omkostningsfyldte, og kan i værste fald begås igen, hvis de ikke bliver registreret som utilsigtede hændelser. Det er dyrt for sundhedsvæsenet og samfundet, siger Ken Jensen til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at erfaringen viser, der vil ske fejl. Derfor er det kritisabelt, at registrering af utilsigtede hændelser, som kan forebygge fejl og øge patientsikkerheden, bliver nedprioriteret.

Handler om liv eller død

Sundhedskartellet understreger i en pressemeddelelse, at travlhed ikke kan være en undskyldning for, at registreringer af utilsigtede hændelser, og dermed fejl i behandling af patienter, ikke bliver registreret.

- Begrundelsen er, at der er for travlt. Men jeg vil mene, det har den højeste vigtighed, at vi holder utilsigtede hændelser og fejl på så lavt et niveau som muligt, når det handler om vores sundhed og ofte liv eller død, lyder det i en pressemeddelelse.

Afviser kritik

Sermitsiaq.AG har foreholdt kritikken for sundhedsledelsen, men ledelsen er ikke enig i sundhedskartellets kritik.

- Intet må fjerne fokus på patienten. Derfor er patientsikkerheden også et kardinalpunkt. Det gælder både i forbindelse med behandlingstilbud og interne processer. Særligt indsatsen med registrering af og opfølgning på utilsigtede hændelser, samt forbedring af patientforløb er et område som netop er blevet væsentligt styrket de seneste år. Enhver kritik giver dog anledning til interne drøftelser med henblik på at vurdere behovet for tiltag, initiativer eller øget information, som eventuelt kan imødekomme kritikken. Sundhedsledelsen ser derfor frem til en fremtidig dialog herom med blandt andre PPK, lyder det i et skriftligt svar fra styrelseschef i sundhedsledelsen, Malene Nielsen.