Færre vil være sygeplejerske

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. juli 2019 - 15:07

Det grønlandske sundhedsvæsen savner sygeplejersker, og sundhedsledelsen må i dag ærgre sig over, at interessen for faget i Danmark er faldende. Dermed udhules mulighederne for at få besat stillinger med uddannede medarbejdere fra Danmark.

Generelt fald

Generelt er det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser faldet i år i forhold til de seneste to år.

Mens Uddannelses- og Forskningsministeren, Ane Halsboe-Jørgensen (S) tager det generelle fald i ansøgertallet roligt, er hun bekymret over både sygeplejerske- og pædagoguddannelsen.

- Jeg er minister i en regering, der rigtig gerne vil styrke vores nære velfærd. Og der er det selvfølgelig et problem, at interessen for pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen falder, siger ministeren til Ritzau.

Større efterspørgsel

I 2015 søgte i alt 5732 ind på sygeplejerskeuddannelsen, og i år har kun 4991 ansøgt om at uddanne sig til sygeplejerske.

Det til trods for stor politisk bevågenhed på netop de to faggrupper og et udtalt ønske fra partier i Folketinget om at ansætte flere sygeplejersker de kommende år til det danske sundhedssystem.