Færre bliver smidt ud af deres lejebolig

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 13. februar 2019 - 14:19

I 2017 fik 129 lejere ophævet deres lejemål, fordi de ikke havde betalt deres husleje eller misligholdt lejligheden/uorden. Antallet blev reduceret med 18 procent året efter, hvor der blev foretaget 106 udsættelser.

Restanceproblemer

Langt de fleste mister lejemålet hos INI, fordi de står i restance til selskabet, fremgår det af et paragraf 37 svar fra Naalakkersuisoq for Boliger Karl Frederik Danielsen til IA-politikeren Sofia Geislert.

Kilde: Boligdepartementet

Således havde 93 lejere restance-problemer, mens 13 blev smidt ud af boligen på grund af mislighold/husorden.

Fokus på børnefamilier

- Der er ikke statistik over, hvor mange børnefamilier der er blandt de udsatte. Inden der gennemføres en udsættelse, bliver kommunerne inddraget, specielt ved udsættelser hvor børn er involveret. Dette for at se på muligheden for at udsættelsen kan undgås, oplyser Karl Frederik Danielsen.

Han oplyser dog, at udsatte lejere har mulighed for at blive genhuset.