Færre sendetimer i KNR

Lørdag, 11. april 2020

KNR bliver som sådan ikke ramt økonomisk, men har måttet investere i nogle pc-er og flere mikrofoner så medarbejderne som har hjemmekarantæne kan arbejde hjemmefra. Og det har virket indtil nu, men det er ikke noget som holder i længden. Det indskrænker vores muligheder med at komme ud, men ikke noget som rammer os økonomisk, forklarer KNRs direktør Karl-Henrik Simonsen til Sermitsiaq.

Aflysninger

– Vi havde planlagt flere ture på kysten i forbindelse med Qangattaq, fredags aftenunderholdning, som er aflyst. Derudover havde vi planlagt at starte et aftenprogram lidt á la Aftenshowet to gange om ugen, programmet er foreløbigt udsat til start i medio maj. Al påskesport som normalt fylder meget, er også aflyst, det fortæller KNRs direktør Karl-Henrik Simonsen til spørgsmålet om, hvordan KNR mærker corona-krisen.

– Vi rammes også af, at vi ikke har kunnet få livegæster i radioen eller i TV, hvilket også fylder på sendefladerne, men vi har klaret os med telefoniske- og eller med andre elektronisk medier til vore interviews. Det har selvfølgelig hæmmet os og dermed også kvaliteten af disse, tilføjer han.

Nye tiltag

– Vi har til gengæld måtte sadle om ved kun at spille grønlandsk musik i radioen fra medie marts, dermed kan vi hjælpe komponisterne lidt med Koda-penge, men penge som først kommer sidst på året. For at kunne give en mere konkret hjælp her og nu, har vi afsat 250.000 kroner til små hjemmekoncerter på TV, hvor kunstnerne spiller musik fra hjemmet eller andre steder, som så sendes på TV. Vi er i gang med indspilningerne, og det er planen, at vi ”kommer forbi” hver by, hvor en eller flere musikere spiller deres egen musik. Disse penge er ikke ekstra udgifter, men penge vi skulle have brugt til andre programmer, som vi alligevel ikke kan lave, forklarer Karl-Henrik Simonsen.

