Færre påbegynder videregående uddannelse inden for to år

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. december 2021 - 14:14

Uddannelse er nøglen til fremgang her i landet, vurderer blandt andre Økonomisk Råd.

I en nyligt udgivet opgørelse har Grønlands Statistik kigget på, hvordan det går med at få unge i gang med en videregående uddannelse efter gymnasiet, der betegnes som en studieforberedende uddannelse.

Den gode nyhed er, at langt flere unge får en gymnasial eksamen. Den dårlige nyhed er til gengæld, at andelen af unge, der kommer i gang med en videregående uddannelse inden for to år, er faldet kraftigt, hvis man kigger over en længere årrække.

Ifølge Grønlands Statistik påbegyndte 48 procent af de studerende, der gennemførte en gymnasial uddannelse i 2018, en videregående uddannelse inden for 2 år.

Fald på 27 procentpoint

- Dette er en stigning på 5 pct. point i forhold til årgangen før. Andelen har dog været faldende over en årrække, og er et fald på 27 procentpoint i forhold til studenterne fra 2008, hvor 75 pct. startede på en videregående uddannelse inden 2 år, skriver Grønlands Statistik.

En lignende tendens tegner sig i forhold til erhvervsuddannelserne:

- 12 pct. af de studerende, der gennemførte en gymnasial, fortsatte i en erhvervsuddannelse i 2018 inden for 2 år. Samlet set er andelen, der er startet på enten en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse inden for 2 år, faldet fra 80 pct. til 60 pct. af studenterne, fra årgang 2008 til årgang 2018.

Grafik: Grønlands Statistik

Statistikkontoret gør opmærksom på, at antallet hvor mange, der går i gang med en videregående uddannelse skal ses i sammenhæng med, hvor mange der gennemførte en gymnasial uddannelse.

- Antallet af studerende, der gennemførte den 3-årige gymnasiale uddannelse i perioden 2010-2014 steg med 56 pct., mens antallet af påbegyndte videregående uddannelser var på niveau med tidligere år.