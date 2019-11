Færre ledige medfører nye servicekrav

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. november 2019 - 16:18

Hvordan sikrer man, at borgeren er i fokus?

Det spørgsmål har man stillet sig i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor man på myndighedsområdet har oplevet et helt anderledes pres, når det eksempelvis gælder eksekveringen af handleplaner.

- Det sker på en glædelig baggrund, da antallet af borgere i matchgruppe 3 er så lavt, at sagsbehandlerne ikke har mulighed for at lave så mange handlingsplaner i ugen. Det erstattes derfor af et servicemål om, at alle borgere i matchgruppe 3 skal have en handlingsplan, fremgår det af en orientering, som direktøren Isak Nielsen Kleist har lavet forud for det kommende udvalgsmøde i Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq.

I september var der således 248 personer, som lå i Match Gruppe 3.

Uaktuelt fokusmål

-Det store fokus på antallet af samtaler over telefonen er ikke længere aktuelt. Det skyldes, at servicemålet om, at 90 % af alle samtaler med borgere sker indenfor 10 dage, opfyldes. Socialrådgiverne og sagsbehandlerne kan nemlig i størstedelen af sagerne tage i mod borgeren dagen efter vedkommendes henvendelse, står der i orienteringen.

På et område har man i perioden fra juli til september ikke kunnet leve op til sit eget servicemål. Det gælder rettidig udbetaling, hvor man har sat sig som mål, at det sker i 95 procent af alle sager. I den nævnte periode nåede man kun op på 75 procent rettidige betalinger.

Problemet skal identificeres

- Med rettidig udbetaling henvises der til, at forvaltningen inden for kort administrationstid betaler de regninger borgeren indleverer, således at regninger og fakturaer betales inden for angivet tidfrist. Forvaltningen arbejder for at imødekomme udfordringer på området ved blandt andet at identificere hvor i systemet betalingerne stagnerer (strander, red.), efter at regningerne er rettidigt godkendt af ydelsesafdelingen, skriver direktøren.