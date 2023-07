Der bliver færre og færre forsvarere

Redaktionen Torsdag, 20. juli 2023 - 10:41

Antallet af autoriserede forsvarere er stadigt faldende.

Det bekræfter landsforsvarer Finn Meinel, som peger på flere årsager til faldet.

Siden han trådte til som Grønlands første landsforsvarer i 2017, har han haft kompetence til at gennemføre nogle efteruddannelser af de allerede uddannede autoriserede forsvarere med efterfølgende eksaminer. Og nogle af de eksaminer har sat en stopper for nogle af forsvarerne. Dertil kommer, at nogle stopper på grund af alder eller sygdom.

Det nuværende antal ligger på omkring 17 aktive autoriserede forsvarere, oplyser Finn Meinel. Ifølge ham er det ikke et tilstrækkeligt antal, idet han har spurgt de administrerende kredsdommere til antallet af forsvarere. De tilkendegiver alle, at der er mangel på forsvarere, hvilket gør det svært for dem i visse situationer at finde forsvarere til sager, herunder videoafhøringssager.

- Det er jo klart utilfredsstillende, at det skal være et problem, at sagerne ikke kan fremmes så hurtigt som muligt, fordi det er svært at finde forsvarere, siger Finn Meinel og uddyber:

- Det er med til at forlænge sagsbehandlingstiden. Og det er der ikke nogen, der er interesserede i, hverken tiltalte eller forurettede eller samfundet generelt.

