Færre skal på efterskole i Danmark

Redaktionen Onsdag, 28. juli 2021 - 10:29

De seneste to år har væsentligt færre søgt om tilskud til ophold på efterskole i Danmark.

I år er der 156 elever, der har fået bevilget tilskud til efterskole og sidste år, i skoleåret 20/21 fik 189 tilskud fra Selvstyret til efterskoleophold i Danmark. Det skriver avisen AG.

Det er et fald fra mere ”normale” år, hvor antallet af efterskoleelever ligger på mellem 260 og 299, afhængigt af antallet af børn på årgangen, oplyser undervisningsinspektør Brita Toft Hyldgaard fra Uddannelsesstyrelsen.

Inden corona ramte var der da også 281 elever på efterskole i skoleåret 19/20.

- De sidste to år har været meget usædvanlige, understreger Brita Toft Hyldgaard og peger på, at der for efterskoleelever i Danmark har været mange retningslinjer at skulle forholde sig til under hele pandemien.

Læs hele historien i denne uges AG, som kan købes her: