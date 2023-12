Færre breve presser prisen op

Redaktion Lørdag, 30. december 2023 - 15:00

Jo mere digitalt, kommunikationen i samfundet er, jo færre breve og pakker håndtere Tusass.

I løbet af et år har Tusass oplevet et fald på otte tons breve, der er håndteret internt i Grønland. Tusass vælger fra årskiftet at sætte prisen op på brev- og pakkefragt.

- Mængden af breve falder fortsat i takt med den digitale udvikling i Grønland. Fra 2022 til udgangen 2023 forventes den samlede brevmængde internt i Grønland at være faldet med ca. 20 % eller det der svarer til 8 ton breve. Det forventes at brevmængden i 2024 fortsat vil falde markant, siger direktør for digital handel og logistik, Helena Rotvig Kristiansen.

Et A-brev på under 20 gram, der skal sendes internt i Grønland ændres fra 20,00 kr. til 22,00 kr. Et tilsvarende brev til Europa, ændres fra 23,00 kr. til 25,00 kr.

Prisen på en luftpostpakke op til 1 kg internt i Grønland ændres fra 145,00 kr. til 147,00 kr.

Tillægsgebyr for rekommanderede breve ændres fra 45,00 kr. til 50,00 kr.

Priserne har ikke været ændret siden 2020.