Færre arbejdsløse i Sermersooq

Anders Rytoft Torsdag, 23. februar 2023 - 16:09

Ledigheden i Kommuneqarfik Sermersooq er faldet med 87 borgere på blot ét år, ifølge tal fra kommunen.

Ved udgangen af 2021 var der 595 ledige, mens tallet faldt til 509 ved samme tidspunkt året efter, altå en reduktion på 14,5 procent i antallet af ledige. Den positive udvikling ses også i de lokale ledighedstal, hvor ledigheden i Nuuk og Tasiilaq fortsat falder, mens den er stabil i Paamiut og Ittoqqortoormiit.

På landsplan er antallet af arbejdssøgende faldet fra 1.524 til 1.223 fra 2021 til 2022.

Mere end kroner og ører

En målrettet indsats for at få flere ledige i job har været en prioritet for Kommuneqarfik Sermersooq. Og det har båret frugt, ifølge udvalgsformand for velfærd og arbejdsmarked, Inge Olsvig Brandt. Hun mener, at den positive udvikling skyldes en stærk politisk vilje til at sikre flere i arbejde og kommunens medarbejdere, der har gjort en stor indsats for at nedbringe arbejdsløsheden.

Udvalgsformanden understreger også vigtigheden af at prioritere kompetenceudvikling blandt de borgere, der står uden for arbejdsmarkedet. Ved at investere i mennesket og samfundet gennem kurser, uddannelse og samarbejde med kommunens virksomheder, kan flere ledige hjælpes i job, lyder det.

En tilknytning til arbejdsmarkedet handler ifølge Inge Olsvig Brandt om mere end kroner og ører. Et fast arbejde med gode kollegaer kan danne grobund for sunde fællesskaber og venskaber, der kan have stor betydning både på og uden for arbejdspladsen.

- Arbejdspladsen har potentiale til at fungere som katalysator for sunde og stærke fællesskaber. For nogen bliver disse fællesskaber måske den direkte vej ind på arbejdsmarkedet, siger hun.