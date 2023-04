Færre anmeldelser ender i en sigtelse

Kassaaluk Kristensen Fredag, 21. april 2023 - 09:59

56 procent af anmeldelser om brud på kriminalloven i 2022 har ført til en sigtelse. Det viser dugfriske tal fra Grønlands Statistik.

Tallene viser også, at 86 procent af anmeldelser om brud på færdselsloven og 68 procent af brud på øvrige særlove har ført til en sigtelse i sagen.

Som tallene er, ender de fleste anmeldelser af brud på færdselsloven i en sigtelse:

- Dette skyldes, at overtrædelserne af færdselsloven sker ved, at politiet selv registrerer overtrædelsen ved for eksempel at stoppe bilisten og rejse en sigtelse på stedet, lyder det.

Tal fra 2018-2022 viser, at der er en faldende tendens af sigtelser siden 2020. I 2020 var der i alt 4.222 anmeldelser. Af dem endte omkring 2.800 i en sigtelse. I 2022 faldt der en sigtelse i omkring 2000 anmeldelser ud af 3.610 anmeldelser om brud på kriminalloven.

Sigtelse kan komme senere

De seneste år er der tendens til en faldende sigtelsesprocent ved brud på loven. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke kommer en sigtelse senere end anmeldelsesåret, lyder det:

- Generelt ses, at der ofte ses et fald i sigtelsesprocenten på anmeldte sager i de senere år. Dette skyldes primært, at i mange sager er der ikke rejst sigtelse endnu, den kommer først senere, skriver Grønlands Statistik i forbindelse med offentliggørelsen af tal på anmeldelser og sigtelser i 2022.