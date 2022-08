Færøske havroere bjærget vest for Irland

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Søndag, 21. august 2022 - 09:00

De to færinger, Jákup Jacobsen og Edmund Berg, havde vurderet, at de ville være på Færøerne omkring den 9. september i deres specialbyggede robåd. De havde sat sig for at ro over Atlanten i kølevandet af Golfstrømmen fra Miami til Færøerne.

Men cirka 800 sømil (1500 kilometer) fra Færøerne måtte de opgive drømmen, da deres båd blev ramt af hårde bølger, og de måtte gå i redningsbåden.

MRCC Tórshavn (Maritime Rescue Coordination Center) oplyser, at de fik et nødopkald klokken 5.32 færøsk tid den 18. august. Beskeden blev straks videresendt til britiske myndigheder, da de var i britisk søredningsområde.

Kortet viser ruten, som de to havroere har taget.

Nordic Qinnqua, der er hjemmehørende på Marshall øerne, satte kurs mod redningsbåden og samlede mændene op 9 timer senere efter nødopkaldet. Vejret var dårligt med seks meter høje bølger og en vindhastighed op til 20 sekundmeter.

Ved godt mod

Det er svært at komme i kontakt med de to roere, men via deres hjemmeside og facebookside, Riding the Gulfstrem to the Faroe Islands, fremgår det, at mændene har det godt, på trods af, hvad de har været igennem.

Nordic Qinnqua har kurs mod Rotterdam og forventer at være i havn mandag morgen, og så kan de to færinger komme i land.

Ikke første uheld

Edmund Berg og Jákup Jacobsen havde sammen med Neil Blackeby sat kurs fra Miami til Færøerne. Eventyret gik ud på at ro over Atlanten med Golfstrømmen.

Men allerede 4. juni blev Neil Blackeby nødt til at forlade båden på grund af helbredsproblemer. Den amerikanske kystvagt hentede ham i en helikopter.

Roerne er erfarne, og Jákup Jacobsen var 2018 med til at ro fra Europa til Cuba sammen med tre andre. En rejse som varede 74 dage.