Færøsk valgkamp: Hed debat om danske turister

Ritzaus Bureau Tirsdag, 27. august 2019 - 13:17

Uspoleret, uopdaget, utroligt. Sådan beskriver den færøske turistorganisation Visit Faroe Islands Færøerne.

Men sloganet er under pres fra de mange turister, særligt fra Danmark, som hvert år besøger Færøerne.

Den voksende turisme står højt på dagsordenen under den færøske valgkamp, som er i fuld gang, skriver Det Færøske Nyhedsbureau.

På Færøerne bor lidt over 51.000 mennesker, og ifølge Det Færøske Nyhedsbureau gjorde omkring 110.000 turister dem selskab i 2018.

Lige knap en fjerdedel af dem var danskere, vurderer Súsanna Sørensen, som er marketingchef hos turistorganisationen Visit Faroe Islands.

Hun savner en løsning fra politisk side.

- De fleste rejser hertil på grund af naturen, men flere landmænd har været utilfredse med, at de ingen indtægter får. Derfor er en del begyndt at tage penge for adgang til deres naturområder.

- Vi synes, der mangler et system, som håndterer det her. Som det er nu, er det ikke særlig struktureret, og vi har svært ved at sælge destinationerne, fordi vi ikke ved, hvor det koster, og hvad det koster, forklarer hun.

Der skal findes en løsning, for turisme er vigtig for Færøerne, forklarer Súsanna Sørensen.

Den skaber især arbejdspladser i yderområderne, hvor der ellers ikke er mange muligheder for arbejde.

Ifølge Hallbera West, som er ph.d. og adjunkt ved Færøernes Universitet, anerkender politikerne udfordringerne, men ingen af partierne er klar med konkrete løsningsforslag.

- Med turisme har man et koordinationsproblem, fordi det ikke kan placeres i ét ministerium.

- Så er der selve politikken. Du har aktørerne, som får indtægter fra turisme, du har de små samfund, bønderne og dem, der tænker på naturen. Der er mange interesser i spil, så det bliver en udfordring at komme med et løsningsforslag, der ikke træder nogen over tæerne, siger hun.

I april i år lukkede Færøerne for turister i en weekend for at bruge kræfter på at genoprette de skader, som de mange årlige turister forvolder.

Man oprettede nye gangstier og satte skilte op, så folk ikke vandrer overalt.

Færingerne går til lagtingsvalg den 31. august.

/ritzau/