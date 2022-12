Færøsk valg: Inflationshjælp står øverst på dagsordenen

Ritzau Torsdag, 08. december 2022 - 08:49

Inflationen er et af de største problemer her og nu, og der skal sættes ind for at gøre levevilkårene bedre for de trængte.

Sådan lyder det fra samtlige formænd for Lagtingets største partier op til Færøernes valg torsdag.

Det store konservative parti Folkeflokken mener, at alle på Færøerne skal have flere penge mellem hænderne.

- Vi vil nedsætte skatten og øge børnefradraget, så vi kan få bugt med inflationen, som er det allerstørste problem lige nu, siger formanden, Beinir Johannesen.

Finansieringen skal blandt andet komme fra øget offentlig indtægt fra lakseopdrætsindustri og via rationaliseringer indenfor den offentlige sektor.

Mangler arbejdskraft

Den siddende lagmand, Bardur à Steig Nielsen, fra det dansksindede Sambandspartiet mener også, at inflationen er det største problem for Færøerne.

- Som det er nu, kan folk søge støtte til oliehjælp, hvis deres indtægt er under en fastlagt grænse, dette skal også være muligt, når det gælder hjælp til blandt andet det daglige madforbrug, siger han.

Hans parti vil også lægge vægt på, at fremtidssikre samfundet. Det skal ske ved at styrke erhvervslivet - blandt andet via at opmuntre til øget eksport.

For den tidligere lagmand og formand for det færøske Socialdemokrati, Aksel V. Johannesen, er det mest akutte problem manglende arbejdskraft inden for de sociale områder, som plejehjem, hospitaler og andre offentlige institutioner.

- Vi mangler så meget arbejdskraft indenfor disse områder, hvor særligt kvinder arbejder. Her skal lønningerne hæves og arbejdstiden skal sættes ned fra 40 timer om ugen til 37 timer, lyder Johannesens løfte op til valgdagen.

For det fjerde store parti på Færøerne Republikanerne, som går ind for suverænitet på Færøerne, skal der ydes hjælp til dem, som er ramt af inflationen.

Dertil skal der gives højere lønninger indenfor pleje- og velfærdsområdet.

Magten kan skifte

Ifølge en meningsmåling foretaget af Gallup Føroyar, som onsdag blev offentliggjort af det færøske medie, Kringvarp Føroyar, får den afgående regeringskoalition ikke flertal efter valget. Den består af Sambandspartiet, Folkeflokken og det lille kristelige Centerparti.

Sidstnævnte blev for nylig smidt på porten af koalitionen på grund af uoverensstemmelser om homoseksuelles rettigheder.

Vinderen forudses at blive Socialdemokratiet, der ifølge målingen går frem fra 7 til 9 mandater. Republikanerne går frem fra 6 til 7 mandater, mens Sambandspartiet får 6 mandater mod de nuværende 7 og Folkeflokken 7 mandater i forhold til 8.

Færøerne har ifølge tal fra Færøernes Statistik den største valgdeltagelse i Norden. Over 90 procent af vælgerne plejer at sætte deres kryds, når der er lagtingsvalg.

I alt kæmper syv partier om de 33 pladser i Lagtinget.