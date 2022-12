Færøsk socialdemokrati ventes at kunne danne regering

Ritzau Fredag, 09. december 2022 - 06:40

Færøernes lagmand den kommende valgperiode bliver med stor sandsynlighed den 50-årige Aksel V. Johannesen fra det færøske socialdemokrati, Javnaðarflokkurin.

Hans parti går ved torsdagens valg frem fra syv til ni mandater. Dermed er det nu Lagtingets største.

Aksel V. Johannesen siger, at han først vil drøfte en regeringskoalition med de to øvrige partier, der har siddet i opposition, Tjóðveldi og Framsókn.

De tre partier kan tilsammen mønstre et flertal på 18 ud af Lagtingets i alt 33 mandater.

Fokus på skattelempelser

Der skal minimum 17 mandater til for at have flertal i Lagtinget.

- Jeg vil arbejde for at gøre hverdagen lettere for den enkelte færing. Vi skal have folket i fokus, siger Aksel V. Johannesen.

De tre partier indgik i årene fra 2015 til 2019 i en landsstyrekoalition, som formand for det borgerlige parti Framsókn, Ruth Vang, kalder "meget velfungerende".

I valgkampen har samtlige af partierne talt om at sænke skatterne. Javnaðarflokkurin nævner særligt de lavest lønnede.

Derudover vil de tre partier afbøde den store mangel på arbejdskraft inden for sociale fag på plejehjem, daginstitutioner, hospitaler. Det skal ske ved at gøre disse job lønmæssigt mere lukrative.

Siddende koalition mistede flertal

Bliver Aksel V. Johannesen lagmand, afløser han Bárður á Steig Nielsen fra det socialliberale Sambandsparti.

Bárður á Steig Nielsen har siddet på posten mere end tre år, og selv om hans parti bevarede sine syv mandater ved dette valg, kan hans afgående koalition ikke mønstre flertal.

Sambandspartiets formand bejler dog også til at komme med i et nyt regeringssamarbejde.

- Mit parti vil gerne indgå i en ny koalition med blandt andre Aksel V. Johannesen, og det er på ingen måde en forudsætning, at jeg skal være lagmand igen. Så jeg vil først undersøge mulighederne, siger Bárður á Steig Nielsen.