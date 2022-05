Færøsk sanktionslov udvandes inden vedtagelsen

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 05. maj 2022 - 17:45

Lovgivningen er ved at være på plads om, at færøske myndigheder får hjemmel til at sanktionere Rusland.



Forslaget til lagtingslov bliver formelt vedtaget fredag (6. maj), men inden andenbehandlingen er det modificeret, så landsstyremanden ikke får så udstrakt hjemmel, som det ellers var blevet lagt op til.



- Jeg står tilbage med den følelse, at man ikke vil lave noget for at ramme Rusland, siger oppositionspolitikeren Bjarni Kárason Petersen (Framsókn)

Tøvende med at ramme fiskeriområdet

Landsstyremanden for udenrigsanliggender, Jenis av Rana (Miðflokkurin), og lagmand Bárður á Steig Nielsen (Sambandsflokkurin) sagde, da krigen i Ukraine startede, at man stod sammen ved Vesten og ville indføre de samme sanktioner som EU.



Lagtinget har behandlet et lovforslag om at give landsstyremanden en generel hjemmel til at sanktionere Rusland. Et lovforslag, som ligner det, som andre lande har lavet.



Færøerne har sagt, at man vil følge EU´s sanktioner, og med den generelle hjemmel er det ikke nødvendigt for landsstyremanden at gå i lagtinget med et lovforslag fra gang til gang.



Nu viser det sig, at lagtinget ikke er parat til at give en generel hjemmel til landsstyremanden.



Mellem første og anden behandling har landsstyreflertallet i udenrigsudvalget lavet et ændringsforslag. Det siger, at hvis sanktionerne omfatter fiskerisamarbejdet eller eksporten til Rusland, så skal det laves som separate lovforslag og skal behandles i lagtinget. Ændringsforslaget blev vedtaget ved andenbehandling.

Uenighed i koalitionen

Jaspur Langgaard, der repræsenterer koalitionspartiet Sambandsflokkurin i udenrigsudvalget, har i et læserbrev sagt, at man bør udelukke russiske skibe fra færøske havne.



Modsat siger et andet koalitionsparti, Fólkaflokkurin, at man bør tænke sig godt om, inden man sanktionerer Rusland på fiskeriområdet, fordi det har stå stor betydning for Færøerne, og at man ikke er overbevist om, at de sanktioner rammer Putin selv.



- Vi indfører de samme sanktioner som EU og Norge, sagde formanden for Fólkaflokkurin under andenbehandlingen med henvisning til, at både EU´s og Norges sanktioner har undtagelser, når det gælder skibe med fødevarer.



Et andet koalitionsmedlem, Bill Justinussen, Miðflokkurin, forsvarer ændringerne med, at lagtinget må tage stilling til en eventuelt boykot på fiskeriområdet, fordi det hjælper landsstyremanden, at hele lagtinget er involveret.



- Dette er det største fiskerisamarbejde, vi har, og landsstyremanden kan hurtigt knække ryggen, når der bliver lagt pres på Færøerne om sanktioner, siger Bill Justinussen, der også er formand for udenrigsudvalget.