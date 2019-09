Færøsk repræsentation i Jerusalem rejser udenrigspolitiske spørgsmål

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 18. september 2019 - 16:07

Færøerne skal arbejde for at åbne en repræsentation i Israel, står der i koalitionsaftalen mellem Folkeflokken, Sambandspartiet og Midterpartiet.

Landsstyremanden i udenrigsanliggender, Jenis av Rana, kunne afsløre, da koalitionsaftalen blev underskrevet, at repræsentationen skal ligge i Jerusalem.

-Det bliver noget af det første, som vi går i gang med. Vi har repræsentationer over hele verden, hvorfor kan vi ikke have en i Israel. Israel er et af de mest udviklede lande i verden især indenfor teknologi, sagde Jenis av Rana.

Tøvende udenrigsminister

Færøerne kan ikke uden videre oprette en repræsentation. Det er et dansk ansvarsområde, og færøske repræsentanter arbejder i regi af danske repræsentationer ude i verden.

-Hvis de færøske myndigheder henvender sig til os med et ønske om at udsende en repræsentant til Israel, så taler vi selvfølgelig om det, siger Jeppe Kofod.

Den danske ambassade ligger i Tel Aviv, og intet andet land i Europa har placeret deres ambassade i Jerusalem.

Den danske udenrigsminister virker umiddelbart ikke, som han uden videre vil tillade, at en færøsk repræsentant skal arbejde i Jerusalem.

- Men jeg bliver også nødt til at sige, at med hensyn til placering i Jerusalem, vil det naturligvis være mere end blot et spørgsmål om geografisk placering. En placering i Jerusalem rejser blandt andet væsentlige udenrigspolitiske spørgsmål, som jeg i givet fald vil drøfte med min nye færøske kollega, siger Jeppe Kofod.

Omstridt by

Jerusalem er en omstridt by, og derfor ligger den danske ambassade i Tel Aviv. Nogle få lande, der iblandt USA har lagt deres ambassade i Jerusalem. Intet land i Europa har deres ambassade i Jerusalem, som heller ikke er anerkendt af det internationale samfund som hovedstad.

Jerusalem er midtpunktet for en politisk og national konflikt mellem Israel og Palæstinenserne. Byen er også central for tre store religioner, jødedommen, kristendommen og Islam.

Det er medvirkende til, at det er nærmest umuligt at løse den politiske konflikt.