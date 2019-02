Færøsk post har succes med webhandel til Grønland

Walter Turnowsky Torsdag, 14. februar 2019 - 16:51

Der er mange webbutikker i Danmark og Europa, der ikke sender til Grønland. På Færøerne har man samme problem.

Derfor har Posta på Færørerne udviklet en ordning, hvor de modtager varerne i deres logistikcentrum i Kolding. Herfra står de så for den videre forsendelse til Færøerne. Siden oktober sidste år sender Posta ligeledes til Grønland, hvor man styrer sin forsendelse via en app.

- Vi er meget tilfredse med de mængder, der går igennem til Grønland, siger Postas direktør, Joel undir Leitinum til Sermitsiaq.AG.

Pakkerne sendes til Færøerne og Grønland fra Postas logistikcenter i Kolding Posta pressebillede

I de første måneder er det i høj grad tøj, men også andre varer, som Posta har fragtet til Grønland

Det er Tele-Post, der står for udbringningen af pakkerne i Grønland, men det er Posta, der styrer selve ordningen og markedsfører den.

Selskabet Goods tilbyder en lignende ordning. Her er det Blue Water Shipping, der står for leveringen af varer.

Overskud siden 2013

For Postas vedkommende er leveringerne pakker fra webbutikker til Grønland blot en lille del i en omfattende indsats, der har ført til, at Posta i dag er en sund virksomhed, der siden 2013 har haft et årligt overskud før afskrivninger på 10 til 12 procent.

- Ligesom alle andre steder har vi oplevet et kraftigt fald i forsendelsen af breve. Vi har arbejdet ud fra klare strategier om rationalisering, digitalisering, automatisering og vækst.

Postas direktør Joel undir Leitinum er 'ganske tilfreds' med udviklingen Posta pressebillede

Væksten er blandt andet opnået ved at satse stadig mere fragt af gods og varer. Det er på den baggrund, Posta åbnede logistikafdelingen i Kolding i 2015. Samlet set har det bragt Posta i en helt anderledes gunstig position end det danske-svenske selskab Postnord, der kæmper for overhovedet at overleve.

- Vi har arbejdet rigtig hårdt, og vi skal fortsat arbejde hårdt for at nå vores mål. Men jeg må sige, at vi er ganske tilfredse, siger Joel undir Leitinum.