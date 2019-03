Færøsk post ser kæmpemuligheder i online-kunder i Grønland

redaktionen Søndag, 03. marts 2019 - 09:42

I Grønland kan mange lide at shoppe på nettet. Men ét af problemerne har været, at en række online-butikker, for eksempel Amazon og H&M, ikke har sendt varer til Grønland.

Med færøske Postas Logistics’ app, Posta App, som man kan downloade på App Store og Google Play, kan man nu shoppe online i alle webshops i EU og få varerne leveret i Grønland, skriver avisen Sermitsiaq.

Ser stor mulighed

- Vi gør det muligt for mange e-handels butikker i Europa, blandt andet store spillere som H&M og Amazon at komme ind i Grønland, der jo er meget godt med, når har man måler købekraft per indbygger. Så jeg ser kæmpemuligheder for os på det marked, siger administrerende direktør Joel undir Leitinum i det færøske postvæsen Posta.

Det er ambitionen i Posta, at datterselskabet Posta Logistics i Kolding også bliver en betydelig spiller på det nordatlantiske marked for transport af pakker og gods i forbindelse med online-handel.

Det gælder ikke kun hovedmarkedet på Færøerne, men også i Grønland. Siden oktober har Posta Logistics sendt pakkepost og gods til Grønland med Air Greenlands fly og Royal Arctic Lines skibe fra Danmark.

