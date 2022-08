Færøsk opinionsmåling giver et mandat til hver blok

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 31. august 2022 - 13:00

Javnaðarflokkurin ville blive det største parti på Færøerne, hvis der var folketingsvalg i dag. Det viser en meningsmåling, som er lavet for nyhedsmediet Portal.fo. Javnaðarflokkurin, der er søsterparti til Socialdemokraterne, står til 31,5 procent af stemmerne i forhold til 25,6 pct. ved folketingsvalget i 2019.



Sambandflokkurin, der søsterparti til Venstre, ville få 23,7 procent. De fik 28,3 ved valget i 2019.



Derefter kommer Tjóðveldi (Republikanerne) med 19,1 procent og Fólkaflokkurin med 16,5 procent. De små partier halter langt efter og er ikke nærheden af en plads i folketinget.

Tæt løb

De seneste meningsmålinger i Danmark ligger så tæt, at de nordatlantiske mandater kunne afgøre valget, om end Moderaterne i øjeblikket står forrest til at være tungen på vægtskålen. Hverken de røde eller blå partier kan tælle til 90 mandater, som giver flertal.



Den seneste måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau i Danmark, viser, at rød blok står til 48,8 procent af stemmerne eller samlet 84 mandater (tre klimapartier ligger alle under spærregrænsen). Dertil kan lægges en færing og sandsynligvis to grønlændere fra henholdsvis Siumut og IA, medmindre alle nordatlanter enes om at holde sig udenfor,



Blå blok står til 48,6 procent af stemmerne. Omregnet til mandater er det 87 mandater, hvortil kan lægges en færing.



Moderaterne står til fire mandater i Voxmeters måling. Dermed kan Lars Løkke Rasmussens parti være udslagsgivende, når rød blok kan regne med 87 mandater og blå blok 88 mandater.

Seks færøske partier opstiller

Syv partier er repræsenteret i lagtinget i dag, men kun seks vil opstille til folketingsvalget. Traditionelt står konkurrencen mellem de fire største partier, nemlig Sambandsflokkurin, Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Fólkaflokkurin. De stiller alle op næste gang, som er senest 4. juni 2023.



Javnaðarflokkurins MF Sjúrður Skaale genopstiller, mens Sambandsflokkurins MF Edmund Joensen trækker sig tilbage.