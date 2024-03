Færøsk laksegigant skyder gang i fragtrute med eget fly til USA

Bent Højgaard Sørensen Fredag, 08. marts 2024 - 14:52

Den færøske lakseproducent, Bakkafrost, sætter nu gang i eksporten af fersk laks med eget fly. Det sker med et tomotorers mellemstort jetfly af typen Boing 757 – 200, som selskabet købte sidste år.

I tirsdags sendte laksegigantens datterselskab FarCargo sit første fragtfly af sted med den første last fra Vagar Lufthavn på Færøerne via Keflavik i Island til Newark på den amerikanske østkyst. Dagen efter returnerede flyet til Billund.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Tirsdag var en kæmpestor dag for os, sagde FarCargos administrerende direktør Hanus Jacobsen til Sermitsiaq i forbindelse med selskabets debut med den nye fragtrute.

Han fortæller, at FarCargo og dermed Bakkafrosts hovedformål med at købe flyet er at flyve fersk laks til USA, der er et stort marked for selskabet.

- Samtidig vil vi prøve at få returfragt med fra USA til Europa og fra Danmark til Færøerne, siger Hanus Jacobsen.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: