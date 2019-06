Færøsk jubel over tunnel-gennembrud

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 08. juni 2019 - 08:49

Mens Grønland snart vil gå i gang med et historisk stort infrastrukturprojekt på landjorden, så er det i dybden, at færingerne har deres fokus.

Fredag kunne entreprenørkoncernen NCC og samfærdselsminister Heðin Mortensen affyre den traditionelle ”gennemslagssalve”, som bevis på, at Torshavn nu er koblet sammen med begge sider af Skálafjørður-bugten.

P/F Eystur- og Sandoyartunlar

Arbejdet med at bore den 11,2 kilometer lange tunnel har stået på siden januar 2017, og den består blandt andet af en rundkørsel dybt under havet, der forbinder de tre tunnelrør.

- Gennemslaget i Eysturoytunnelen var meget vigtig for nu er den geologiske risiko fra projektet fjernet. Det er et meget stort og svært projekt, og derfor vigtigt for det færøske samfund, at risikoen er elimineret, og at vi har holdt tidsplanen, oplyser administrerende direktør Teitur Samuelsen fra det færøske bygherreselskab P/E Eystur- og Sandoyartunlar.

Der vil gå halvandet år, før tunnelen er endelig færdig og bilisterne kan tage tunnelen i brug.

P/F Eystur- og Sandoyartunlar

Færingerne vil imidlertid ikke stoppe her. Planen er, at norske NCC skal i gang med at bore en 10,5 kilometer lang Sandøytunnel, som vil gå fra Gamlarætt på Streymoy til Traðardalur på Sandoy.

Når den tunnel står klar vil 90 procent af færingerne være koblet på et vej- og tunnelnet, der forbinder de mange øer med hovedstaden Torshavn.

Projektet har en samlet pris på cirka to milliarder kroner, og det er planen, at den skal brugerfinansieres.