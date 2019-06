Færøsk drabssag: Lig blev gravet op

Ritzaus Bureau Torsdag, 20. juni 2019 - 10:29

En 23-årig mand fra Færøerne nægter sig skyldig i at have dræbt en 16-årig pige en novembernat i 2012.

Det siger han torsdag i et grundlovsforhør ved Retten på Færøerne, hvor han er sigtet for drab i den godt seks år gamle sag. Ifølge sigtelsen druknede han hende i havet.

Retsmødet gik i gang 09.15 lokal tid, og anklageren indledte med at sige, at den 23-årige først og fremmest er sigtet for drab. Subsidiært er han sigtet for at have udøvet brutal, rå og farlig vold, så pigen mod sin vilje druknede.

Det vil sige, at anklagemyndigheden går efter at få ham varetægtsfængslet for den grove vold, hvis retten ikke finder grundlag for fængsling for drab.

Genoptaget flere gange

Sagen, der ligger næsten syv år tilbage, er blevet taget op til ny revision flere gange på Færøerne.

I november 2012 blev den unge pige fundet druknet i havet ved den nordligt beliggende bygd Hvannasund, hvor pigen er fra. I første omgang blev der ikke peget på mistænkelige forhold ved dødsfaldet, og sagen blev henlagt.

Manden, der nu er sigtet for drabet, var kæreste med pigen, da hun blev fundet druknet.

Politiet besluttede senere, at pigen skulle graves op til nye undersøgelser, men heller ikke denne gang kunne der findes tegn på, at mistænkelige forhold havde fundet sted, da hun druknede.

I august sidste år henvendte politiet sig til offentligheden og bad folk, som muligvis havde set eller hørt noget i forbindelse med sagen, om at henvende sig.

Onsdag blev den 23-årige anholdt efter blandt andet flere husransagelser.

Ved grundlovsforhøret torsdag i Torshavn gav dommeren anklageren medhold i, at forhøret skulle foregå bag lukkede døre.

Dommeren fandt ligesom anklageren, at det kan forstyrre efterforskningsarbejdet, hvis offentligheden lytter med, da flere vidner mangler at blive afhørt.

Dømt i anden sag

Den 23-årige mand blev et stykke tid efter hendes død dømt i en anden sag. Her fik han en straf på flere års ubetinget fængsel for drabsforsøg og vold.

Det er yderst sjældent, der begås drab på Færøerne. I det ellers fredelige samfund med godt 51.000 indbyggere, er der blevet begået 10 drab de sidste 48 år.