Færøerne: Smitteudbrud ved julefrokost

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 31. december 2020 - 11:53

Antallet af smittede på Færøerne har været opadgående i december, og i dagene omkring jul har antallet af smittede ligget omkring fem til seks om dagen.



Myndighederne har dog haft kontrol over situationen hele tiden og har haft styr på smittekæderne, men 29. december blev 19 fundet smittede i løbet af et døgn. Det får landslægen at råbe vagt i gevær lige før nytårsaften for at undgå restriktioner, som man ser andre steder i Europa.



- Det var uventet, at tallet skulle være så højt. Vi kan kun råde til, at man virkelig passer på og overholder myndighedernes krav. Man skal undgå, specielt her til nytår, større forsamlinger og større fester. Det er det eneste, vi kan gøre for at undgå større udbrud, siger landslæge Lars Fodgaard Møller.

Fire smittekæder

Landslægen oplyser, at der er fire kendte smittekæder på Færøerne. Fra de nyeste udbrud kan 11 relateres til en julefrokost, hvor der var 17 mennesker til stede. Men det som bekymrer landslægen er, at blandt to af de 19 smittede, ved man ikke, hvor de er blevet smittet.



- Det betyder, at vi har noget løst smitte ude samfundet. Vi har nogen, som går rundt uden at de ved, at de er smittede og kan smitte andre. Vi kan kun anbefale, at man virkelig passer på, siger Lars Fodgaard Møller.

Sundhedspersonale vaccineres først

Tirsdag aften (29. december) kom 975 doser coronavaccine til Færøerne. Vaccinen bliver fordelt på de tre sygehuse på Færøerne, og de første i sundhedssektoren er vaccineret onsdag (30. december).



- Det har en kæmpe betydning. Så snart vi får vaccineret de sårbare grupper, så kan vi ånde lidt mere lettet op. Det kræver dog, at vi får vaccinen i en lind strøm, fordi man skal vaccineres, før vi kan sige, at vi er fri for corona, siger Lars Fodgaard Møller.



På Færøerne er det sundhedspersonalet, som står forrest i køen til at blive vaccineret. Vicedirektør på Landssygehuset i Tórshavn, Tummas í Garði, siger til færøsk tv, at Færøerne først får de næste 975 doser i uge 2.

Fire nye tilfælde onsdag

Yderligere fire tilfælde er kommet til i det efterfølgende døgn, fremgår det af landslægeembedets daglige opgørelse onsdag (30. december).



250 er underkastet karantæne. I alt 601 færinger er eller har været smittet med corona siden pandemiens begyndelse. Ingen er død af covid-19. I øjeblikket er én covid-19-patient indlagt.



Den færøske smitteforekomst er 94 tilfælde per 100.000 indbyggere over syv dage. Danmarks incidens er mere end tre gange højere.