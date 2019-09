Færøerne: Sambandspartiet går efter lagmands-stol

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 06. september 2019 - 07:13

Folkeflokken blev det største parti på Færøerne ved lagtingsvalget 31. august. På trods af det, blev det ikke partiets formand Jørgen Niclasen, som blev forhandlingsleder.

Tirsdag pegede de fleste partier på Bárður á Steig Nielsen fra Sambandspartiet som forhandlingsleder, da de var inde hos lagtingsformanden og skulle pege på én til at lede forhandlingerne.

Bárður á Steig Nielsen fik således også opbakning fra partierne fra den afgående regering. Sambandspartiet forhandler i første omgang med Folkeflokken og Midterpartiet om at danne regering. Med den store opbakning som forhandlingsleder tyder meget på, at Færøernes næste lagmand kommer til at hedde Bárður á Steig Nielsen.

- Vi kom i en nøgleposition på valgaftenen, fordi vi havde meldt ud, at vi kan forhandle til begge sider. Men vi har også sagt klart siden, at vi forsøger at få en koalition mellem Sambandspartiet, Folkeflokken og Midterpartiet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så er andre muligheder åbne, siger Bárður á Steig Nielsen til nyhedsmediet Portal.fo

Kort deadline

Forhandlingerne er i gang, og arbejdsfordelingen er, at formændene i partierne sidder sammen og diskuterer de store sager såsom økonomi og finanspolitik.

Resten af lagtingsmedlemmerne i de tre partier er delt op i tre arbejdsgrupper, hvor den ene gruppe diskuterer fiskeripolitik.

Fiskeripolitikken er af de varmeste emner i færøsk politik. Folkeflokken gik til valg på at rulle fiskerireformen tilbage, som blev vedtaget under den afgående regering. Sambandspartiet og Midterpartiet vil også lave ændringer.

En anden betændt sag er ægteskabsloven. I den sidste firårige valgperiode blev det muligt for homoseksuelle at blive viet. Midterpartiet, som fik to mandater ved lagtingsvalget, gik til valg på at ændre loven igen, så homoseksuelle ikke kan indgå giftermål fremover. Det bliver vurderet, at partiet vil stå fast på de krav.

Bárður á Steig Nielsen har til den 10. september at finde ud af, om det kan lade sig gøre at danne en regering. Hvis ikke, så skal en ny formandsrunde finde en forhandlingsleder. Sådan kan det gå fire gange i alt.

Hvis man ikke kan blive enige efter fire formandsrunder, så skal der udskrives nyvalg.