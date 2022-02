Færøernes Havbrugsforening vil stoppe delfinslagting på Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 11. februar 2022 - 11:09

Havbrugsforeningen beder landsstyret om at stoppe delfinslagtningen. Lakseindustrien frygter de økonomiske konsekvenser, hvis slagtningen fortsætter.



Nyheden om slagtningen af 1423 delfiner på Færøerne den 12. september gik verden rundt. Straks tog lakseindustrien afstand fra slagtningen og forsikrede om, at ikke noget udstyr fra lakseindustrien blev brugt i forbindelse med at drive den store flok ind på stranden.



Nu går Færøernes Havbrugsforening, som repræsenterer alle fiskeopdrætterne på Færøerne, et skridt videre.



- Havbrugsforeningen beder de politiske myndigheder om at forbyde delfinslagtning på Færøerne, inden en ny slagtning finder sted, som kan få endnu større og vidtrækkende konsekvenser end 12. september, erklærer Færøernes Havbrugsforening.

Store konsekvenser

Laks står for omkring halvdelen af Færøernes eksport. Staks efter slagtningen af delfinerne sidste år mærkede lakseindustrien konsekvenserne, da flere købere stoppede med at købe varer fra Færøerne.



Færøernes Havbrugsforening advarer om, at indtrykket fra delfinslagtning ikke kan overvurderes.



- Flere store handelskæder har sagt, at de vurderer fortsat slagtning som den største trussel mod færøsk eksport overhovedet. Den færøske lakseindustri er meget urolig overfor konsekvenserne, om flere delfiner bliver slagtet, skriver Færøernes Havbrugsforening.

Lagmanden vurderer situationen

Efter slagtningen af de 1423 delfiner sagde lagmanden Bárður á Steig Nielsen, at man ville evaluere grindeloven, der også regulerer fangst af delfiner.



Til Kringvarp Føroya siger lagmanden nu, at man i næste uge på et landsstyremøde vil drøfte et notat, hvor flere parter er blevet hørt i forhold til hvad skal gøres i forbindelse med slagtningen af delfiner. Lagmanden kan ikke sige, hvad konklusionen bliver, eller hvornår der træffes en beslutning.



- Vi skal tage hensyn til både kulturen, den historiske del og eksport, så det spænder vidt, siger Bárður á Steig Nielsen til Kringvarp Føroya.



Fortæl hellere om færøsk levevis

Jacob Vestergaard fra Folkeflokken, som var landsstyremand for fiskeri, da slagtningen fandt sted, er ikke i tvivl om, at Færøerne skal fortsætte med at slagte delfiner.



Han mener, at andre skal ikke blande sig i, hvordan Færøerne udnytter havets ressourcer.



- Erhvervet bagtaler færøsk kultur. I stedet for at modarbejde Færøerne burde virksomhederne fortælle køberne, hvordan vi lever og gør på Færøerne. Hvis vi ikke kan sælge til de markeder, så burde man søge efter markeder, som respekterer vores levevis, siger Jacob Vestergaard.