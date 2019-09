Færøerne: Ny regering ventes klar om få dage

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 10. september 2019 - 15:49

Det går godt i forsøget at danne en regering på Færøerne, og derfor har Lagtingsformand Páll á Reynatúgvu, Tjóðveldi, har givet Bárður á Steig Nielsen, formand for Sambandspartiet, nogle ekstra dage til at danne regering.

Tirsdag klokken 12 lokal tid udløb den første frist for Bárður á Steig Nielsen, som orienterede lagtingsformanden om forløbet af forhandlingerne, der begyndte efter den første lagmandsrunde efter lagtingsvalget den 31. august.

Gode odds

Der er stor mulighed for, at det vil lykkedes for Sambandspartiet, Folkeflokken og Midterpartiet at danne en regering med 17 mandater af de i alt 33 lagtingsmedlemmer, meddelte Bárður á Steig Nielsen

Dermed har forhandlingslederen købt sig lidt ekstra tid, som han selv siger er elastisk.

På lørdag den 14. september træder lagtinget sammen, og Bárður á Steig Nielsen vil gerne være færdig med forhandlingerne inden da.

Aftale om nogle dage

- Der er nogle store knuder, som vi har løst, men der er endnu nogle sager, som vi skal få på plads. Det klarer vi også. Måske om nogle timer, eller om nogle få dage, siger Bárður á Steig Nielsen til Kringvarp Føroya.

Bárður á Steig Nielsen siger også, at man er begyndt på at renskrive koalitionsaftalen, men han vil ikke kommentere, hvilke detaljer der mangler at få på plads.

Færøske medier fortæller, at det er især fiskerilovgivningen og etiske sager, som volder problemer mellem de tre partier.

Fisk og homopar

Folkeflokken vil gerne af med ordningen, hvor en del af de pelagiske kvoter og torskekvoterne i Barentshavet sælges på auktion. Det siges, at der er uoverensstemmelser hvad skal ske med de kvoter, hvis loven bliver ændret.

Midterpartiet vil gerne ændre ægteskabsloven, så homoseksuelle ikke længere kan indgå ægteskab.

Bárður á Steig Nielsen vil ikke kommentere på sagerne, før der foreligger en koalitionsaftale.

- Vi er kommet tæt på mål, men er ikke kommet i mål endnu, siger Bárður á Steig Nielsen.