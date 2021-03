Færøerne: Ældre og svage forbigået i vaccinekøen

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 05. marts 2021 - 09:35

De færøske myndigheder har lagt en vaccinestrategi, som går ud på, at det er de svageste og folk i sundhedssektoren, som skal vaccineres først.

En betænkning konkretiserer, at i gruppe et er det sundhedspersonalet, i gruppe to er det personer, som bor på ældrehjem, plejehjem eller ældreboliger. I gruppe tre og fire er det særligt udsatte og deres pårørende.

Nu viser aktindsigt, som Kringvarp Føroya (Færøerne public-service station) har fået, at flere andre er kommet foran i køen.

Landsstyremanden for sundhedsanliggender, Kaj Leo Holm Johannesen, Sambandsflokkurin, har fået en redegørelse fra sygehusledelsen.

- Jeg tager redegørelsen til efterretning, men jeg lægger samtidig vægt på, at betænkningen om vaccineplanen skal følges, siger Kaj Leo Holm Johannesen.

Erhvervsfolk foran i køen

Sagen kom frem første gang frem i offentligheden omkring månedsskiftet januar/februar, da Kringvarp Føroya bragte nogle historier om, at flere på ledelsesgangen i sygehusvæsenet, som ikke har kontakt til patienter, var blevet vaccineret.

Forklaringen fra ledelsen var, at der var flere doser i hvert glas, end man havde regnet med. For at de ikke skulle gå til spilde, blev folk i nærheden indkaldt, da vaccinen skal bruges så hurtigt som muligt. Ledelsen sagde også, at man ændrede fremgangsmåden efter de erfaringer, man havde gjort sig.

Godt og vel en måned senere viser en aktindsigt, at det var ikke kun sygehusledelsen, som kom foran i køen.

To udsendte repræsentanter for landsstyret, en i Kina og en i Storbritannien, og deres ægtefæller fik grønt lys til få vaccinen, da udenrigstjenesten henvendte sig til landslægen med en forespørgsel.

Også erhvervsfolk har fået ja til at få vaccinen. Det gælder blandt andet ansatte fra rederiet Smyril Line, som ejer passagerskibet Norrøna. Norrøna skulle i dok i Danmark i december til en større reparation, og i den forbindelse har udvalgte personer fra Smyril Line fået vaccinen, efter at rederiet havde forhørt sig hos Sygehusledelsen.

Anerkender brud

Sygehusdirektør Steinar Eirikstoft beklager situationen. Han siger, at omkring 20 personer fra Smyril Line blev vaccineret den 15. januar, da man stadig havde udfordringer med at håndtere de overskydende doser af vacciner.

Landslægen erkender overfor Kringvarp Føroya, at han tog en forkert beslutning om de færøske repræsentanter for landsstyret.

- Vi har lært af erfaringerne, og vi kan garantere, at vi kun vaccinerer folk, som der er hjemmel for i betænkningen for vaccination for corona, siger Steinar Eirikstoft.