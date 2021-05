Færøerne udvider vaccinetilbud til gæstearbejdere og hjemvendte studerende

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 04. maj 2021 - 16:20

Landsstyremanden for sundhedsanliggender, Kaj Leo Holm Johannessen, Sambandsflokkurin, er gået i gang med at ændre vaccinebekendtgørelsen, så alle der opholder sig på Færøerne over længere tid vil få tilbudt en vaccine.



Ifølge den nuværende bekendtgørelse er det kun personer, som har bopæl på Færøerne, som kan få en gratis vaccination.



Der er lige over 1000 færinger, som læser i udlandet, og mange af dem ville komme i et dilemma, hvis de ikke kan nå at få begge stik i det land, de bor i, inden de kom hjem til Færøerne i sommerferien.



- Mange af studerende er for lang tid siden kommet hjem på grund af corona, og de skal selvfølgelig få mulighed for at blive vaccineret her. Det ville være uheldigt, hvis for eksempel studerende, som nu planlægger sin sommerferie, måske ville være nødt til at aflyse, fordi vaccinationen kom i vejen, siger Kaj Leo Holm Johannessen.

Gavner også udlændinge

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man får begge stik på Færøerne. Bekendtgørelsen kommer udover de studerende også at gavne udlændinge, som arbejder på Færøerne i længere perioder. De kan slippe for at rejse til deres hjemland for at blive vaccineret.



De, som ikke har bopæl på Færøerne, vil få en indkaldelse, når deres aldersgruppe ellers vaccineres. På den måde vil der ikke blive lavet en særordning for dem.



Kravet i den nye bekendtgørelse vil dog være, at man skal opholde sig mindst 30 dage på Færøerne.



- Med dette krav hindres, at den udvidede bekendtgørelse vil føre til vaccineturisme – det er, at folk kun kommer til Færøerne for at blive vaccineret gratis, lyder det fra det færøske sundhedsministerium.