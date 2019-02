Færøerne og Storbritannien har underskrevet frihandelsaftale

Walter Turnowsky Fredag, 01. februar 2019 - 07:11

Torsdag blev den bebudede frihandelsaftale mellem Færøerne og Storbritannien underskrevet i London. Det skriver det færøske ministerium for handel og udenrigsanliggender på sin hjemmeside

Aftalen blev fra færøsk side underskrevet af landsstyremedlem for handel og udenrigsanliggender, Poul Michelsen. For briterne underskrev handelsminister George Hollingbery og fiskeri- og landbrugsminister, George Eustice.

Allerede i starten af januar meddelte Poul Michelsen, at aftalen var forhandlet på plads. Nu er den også formelt underskrevet, og Færøerne kan med ro i sindet afvente om briterne forlader i EU i slutningen af marts.

Kopi af EU-aftale

Lige siden folkeafstemningen om Brexit i juni 2016, har Færøerne arbejdet fokuseret på en frihandelsaftale. Færøerne har nedsat en Brexit-gruppe, og to britiske ministre har været på besøg på Færøerne.

Den nye frihandelsaftale tager udgangspunkt i den gældende aftale med EU, hvor handelsforbindelserne mellem Storbritannien og Færøerne har været aftalt.

Storbritannien er et vigtigt eksportmarked for Færøerne. I 2016 eksporterede Færøerne for 850 millioner kroner til Storbritannien og for 770 millioner i 2017.

Importen fra Storbritannien har været mellem 169 og 284 millioner kroner de sidste to år.

Grønland må vente

Grønland kan ikke kopiere den færøske model, da man ikke har en tilsvarende aftale med EU, som den Færøerne har haft.

- I vores tilfælde er det lidt mere komplekst. I Grønlands handelsforhold med EU er der flere forskellige relevante lovtekster. Der er Grønlandstraktaten fra 1985, fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Grønland og OLT (Oversøiske Territorier, red), hvilket gør, at det ikke er lige så ment at kopiere disse over til en fremtidige handelsaftale, siger naalakkersuisoq for udenrigsanliggende Ane Lone Bagger (S) til KNR.

Hun fortæller til public-service-stationen, at man derfor først kan indgå en aftale efter at Storbritannien er trådt ud af EU. Der er løbende kontakter på embedsmandsniveau, men altså ikke på ministerniveau.

Den grønlandske eksport til Storbritannien er lidt lavere end Færøernes, nemlig 680 millioner kroner.