Færøerne vil sætte grænse for omstridte delfindrab

Ritzau Søndag, 10. juli 2022 - 14:50

Den færøske regering har foreslået, at der kun må fanges en kvote på 500 hvidmalede delfiner om året på øerne.



Forslaget skal i første omgang kun gælde for 2022 og 2023.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Regeringen siger i en udtalelse, at den usædvanligt høje fangst sidste år, gjorde procedurerne omkring fangsten sværere, og så stor en fangst vil heller ikke være bæredygtig på længere sigt, lyder det.



Forslaget om begrænsning af fangsten kommer oven på kritik af, at der blev fanget 1423 hvidmalede delfiner på Færøerne i september sidste år. Jagten fik massiv kritik fra miljøorganisationer.



Undersøgelser af den færøske jagt på delfiner har været i gang siden februar. De blev sat i gang, efter at en underskriftsindsamling med 1,3 millioner underskrifter krævede delfinjagt forbudt.



Regeringen understreger i sin udtalelse, at jagten er et vigtigt supplement til færingernes levebrød.



Selv om regeringen vurderer, at sidste års store fangst var uhensigtsmæssig, vurderer den overordnet set, at fangsten af delfiner er bæredygtig.



Ifølge udtalelsen vurderer regeringen, at man med antallet af delfiner godt kunne sætte kvoten på omkring 825 delfiner om året. Men den foreslår altså alligevel 500.



Den færøske regering afventer derudover den nordatlantiske kommission for marinepattedyrs (Nammco) holdning. Når Færøerne har modtaget den i 2024 vil regeringen revurdere kvoten.



Færøerne vil også evaluere procedurerne under jagten, så man er sikker på, at delfinjagten foregår så hurtigt og effektivt som muligt.



Det er kun jagt på delfiner på Færøerne, som bliver undersøgt. Derfor bliver færøsk jagt på eksempelvis grindehvaler ikke undersøgt.



/ritzau/